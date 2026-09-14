🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Rekord

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Asterix-Titelbild bringt Millionensumme bei Auktion

    Für Sie zusammengefasst
    • Asterix-Originalcover für 1,2 Millionen versteigert
    • Mit Gebühren kostete das Werk 1,474 Millionen Euro
    • Damit wurde ein Weltrekord für Uderzos Werk erzielt
    Rekord - Asterix-Titelbild bringt Millionensumme bei Auktion
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LÜTTICH (dpa-AFX) - Das Original-Titelbild des Comics "Asterix bei den Briten" ist bei einer Auktion in Belgien für 1,2 Millionen Euro versteigert worden. Einschließlich Gebühren habe der Käufer sogar 1,474 Millionen Euro gezahlt, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf das Auktionshaus BD Enchères in Lüttich berichtete. Damit sei ein Weltrekord für ein Werk des Comic-Zeichners Albert Uderzo erzielt worden, hieß es. Der Franzose wurde gemeinsam mit René Goscinny als Schöpfer von Asterix und Obelix bekannt. Er starb 2020 im Alter von 92 Jahren.

    Bei dem versteigerten Cover handelt es sich nach Angaben des Auktionshauses um ein 34 mal 47 Zentimeter großes Werk, das Uderzo in Gouache-Technik auf Karton malte. Er nutzte damit eine deckende Wasserfarbe, die Aquarellfarbe ähnelt, aber mehr Pigmente enthält und dadurch kräftiger und undurchsichtiger wirkt.

    Schätzpreis lag deutlich niedriger

    Zu sehen sind auf dem Bild Asterix, Obelix und Teefax auf der Flucht mit einem Fass, verfolgt von Rugbyspielern. Zu dem Blatt gehört zudem eine persönliche Widmung von René Goscinny und Uderzo an ihren Verleger Georges Dargaud, in der sie schreiben, dieser sei zuallererst ihr Freund, bevor er ihr Verleger sei. Der Schätzpreis für das Werk von Uderzo hatte bei 150.000 bis 200.000 Euro gelegen.

    "Asterix bei den Briten" war der achte Band der Reihe und erschien im August 1966. Die von Goscinny geschriebene und von Uderzo gezeichnete Geschichte gilt laut dem Auktionshaus bei vielen Fans und Fachleuten als einer der Höhepunkte der Serie. Sie spielt mit zahlreichen britischen Klischees - vom Tee über Rugby und den sprichwörtlichen britischen Gleichmut bis zu kulinarischen Eigenheiten - und erzählt, wie Asterix und Obelix den Briten gegen die Römer helfen.

    Laut Belga hatte im Herbst 2017 bereits ein anderes Original-Cover eines Asterix-Albums, "Tour de France", bei einer Auktion in Paris den damaligen Rekordpreis von 1,4 Millionen Euro erzielt. Auch diese in Gouache und farbiger Tusche ausgeführte Cover-Illustration trug handschriftliche Widmungen des französischen Duos Goscinny und Uderzo. Das Cover eines weiteren Albums, "Asterix und der Arvernerschild", war demnach für 1,197 Millionen Euro verkauft worden.

    Zur Person, die nun in Lüttich 1,474 Millionen Euro bezahlte, war zunächst nichts bekannt./aha/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Rekord Asterix-Titelbild bringt Millionensumme bei Auktion Das Original-Titelbild des Comics "Asterix bei den Briten" ist bei einer Auktion in Belgien für 1,2 Millionen Euro versteigert worden. Einschließlich Gebühren habe der Käufer sogar 1,474 Millionen Euro gezahlt, wie die belgische Nachrichtenagentur …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     