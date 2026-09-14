WOCHENAUSBLICK
Für den schwächelnden Dax wird der US-Zinsentscheid zur Wegmarke
- Ölpreis über 100 Dollar schürt neue Inflationssorgen
- Steigende Zinsen belasten Aktien und stärken Anleihen
- Fed-Entscheid und Konjunkturdaten prägen die Woche
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Leitindex Dax dürfte sich auch in der neuen Woche schwer tun. Denn nach dem Sprung des Ölpreises über die viel beachtete Marke von 100 US-Dollar für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee sind die Inflationssorgen an die Finanzmärkte zurückgekehrt.
Die durch den Iran-Krieg bedingte Verteuerung des wichtigen Energieträgers Rohöl setzt die Notenbanken unter Zugzwang, ihre Leitzinsen anzuheben. Zuletzt hat bereits die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik gestrafft; am Mittwoch nach Börsenschluss in Europa nun könnte die US-Notenbank folgen.
Auslöser des Ölpreissprungs waren die jüngsten militärischen Eskalationen im Nahen Osten. Daraufhin waren bereits die Renditen an den Anleihenmärkten angesprungen, sodass den Fachleuten der DZ Bank zufolge jetzt eine alte Frage neue Dringlichkeit bekommt: Was bieten Aktien im Vergleich zu Anleihen eigentlich noch?
Höhere Zinsen sind tendenziell eine Belastung für die Aktienmärkte. Sie erhöhen die Finanzierungskosten von Unternehmen und können so die Gewinne schmälern. Zudem verteuern sie Investitionen und machen Anleihen als alternatives Investment attraktiver.
Beim Blick auf die bewährte Kennzahl der Gewinnrendite von Aktien ergibt sich für die Fachleute der DZ Bank eine klare Botschaft: Die europäischen Börsen können steigende Renditen im internationalen Vergleich besser abfedern, da sie zum Beispiel eher niedrig bewertet sind und die Erträge der Unternehmen bereits stark wachsen. Die US-Märkte dagegen seien stärker darauf angewiesen, dass das erwartete Gewinnwachstum tatsächlich eintritt.
Für Timo Emden, Chefmarktanalyst vom Handelshaus CapTrader, sollte neben den Zinssorgen der geopolitische Rahmen weiterhin eines der zentralen Themen für die Anleger darstellen. Auch wenn sich viele Investoren an das Krisenrauschen im Nahen Osten gewöhnt hätten, dürfte der Konflikt weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Märkten schweben.
Mit Sorge wurde am Markt bereits aufgenommen, dass die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen jemenitischen Regierungsquellen zufolge eine strategisch gelegene Insel in der Meerenge Bab al-Mandab erobert haben. Die stärkere Kontrolle des Zugangs zu Bab al-Mandab durch die Huthi dürfte als erheblicher Rückschlag für Saudi-Arabien und den internationalen Schiffsverkehr gewertet werden. Die Meerenge verbindet das Rote Meer mit dem Indischen Ozean und ist damit eine bedeutende Schnittstelle auf dem Seeweg zwischen Europa und Asien.
In dieser unsicheren Gemengelage nun muss die Fed zur Wochenmitte ihre geldpolitischen Entscheidungen treffen. Eine Erhöhung des Leitzinses wird am Markt als relativ sicher angesehen, nachdem in den USA im August die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Nahrungsmittel und Energie im Monatsvergleich etwas stärker gestiegen war als erwartet.
Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wiesen aber darauf hin, dass sich der neue Fed-Chef Kevin Warsh von der etablierten Praxis verabschiedet habe, den Finanzmärkten bereits vorab Hinweise auf den geldpolitischen Kurs zu geben. Insofern sei ein Zinsschritt nach oben noch keine ausgemachte Sache.
Abseits des Zinsentscheids der Fed dürften die Anleger in der neuen Woche auf weitere Konjunkturnachrichten schauen. Zu den wichtigsten Veröffentlichungen zählten die Einzelhandelsdaten am Mittwoch, diverse Immobilienmarktzahlen am Donnerstag sowie die Industrieproduktion am Freitag - alle für den August, schrieb Robert Greil, der Chefstratege der Privatbank Merck Finck. Und am Dienstag richte sich der Fokus auf Chinas Industrie- und Einzelhandelszahlen für den August.
Aus Unternehmenssicht könnte der Donnerstag Impulse liefern. Dann stehen die Kapitalmarkt- beziehungsweise Investorentage des Logistikkonzerns DHL , des IT-Dienstleisters Bechtle , des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie und von Kontron auf der Agenda. Der Technologiekonzern wird über seine Unternehmensstrategie bis zum Jahr 2030 berichten./la/jsl/nas/men
--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 35,32 auf Lang & Schwarz (13. September 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -14,19 %/+7,72 % bedeutet.
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Nach fast vier Wochen Börsenpause habe ich mir bewusst etwas Abstand genommen und den GER40 einmal aus der übergeordneten Perspektive betrachtet. Dabei habe ich das große technische Bild analysiert und die für mich aktuell relevanten Strukturen, Unterstützungen und Widerstände herausgearbeitet.
Wer Interesse an einer sachlichen und fachlich fundierten Einschätzung des übergeordneten Setups hat, kann gerne einen Blick darauf werfen.
Daten aus dem Chart:
- Schlusskurs: 25.991,9
- Wochenhoch: 26.067,6
- Wochentief: 25.799,8
- Bollinger Bands 20:
- Oberes Band: 26.828,1
- Mittellinie: 25.249,5
- Unteres Band: 23.670,8
- Stochastik 14/3/3: %K 76,56 / %D 84,33
1. Übergeordneter Trend
Das technische Gesamtbild ist klar aufwärtsgerichtet.
Seit dem Tief im Bereich von etwa 14.000–15.000 Punkten hat der GER40 eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs ausgebildet. Auch die Korrekturen innerhalb des Aufwärtstrends wurden bislang überwiegend gekauft.
Aktuell befindet sich der Index nahe dem oberen Bereich der bisherigen Aufwärtsbewegung. Der mittelfristige Trend ist damit weiterhin bullisch, allerdings nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung zu.
2. Bollinger Bands
Der Kurs bei 25.991,9 liegt:
- deutlich über der BB-Mittellinie bei 25.249,5
- relativ nah am oberen Band bei 26.828,1
Das ist grundsätzlich ein Zeichen von starker Aufwärtsdynamik. Ein Aufenthalt am oberen Bollinger Band ist in einem starken Trend nicht automatisch ein Verkaufssignal.
Relevant ist vielmehr die Reaktion im Bereich 26.700–26.850:
Bullisches Szenario:
Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde die bestehende Aufwärtsstruktur bestätigen und Raum für eine Fortsetzung schaffen.
Negatives kurzfristiges Szenario:
Scheitert der Kurs mehrfach am oberen Bereich und fällt anschließend unter die BB-Mittellinie, würde das für eine stärkere Korrektur sprechen.
3. Stochastik
Die Stochastik befindet sich mit 76,56 / 84,33 im oberen Bereich.
Dabei liegt die Signallinie (%D) aktuell über %K. Das ist kurzfristig ein Hinweis darauf, dass das Aufwärtsmomentum an Dynamik verlieren könnte.
Wichtig: Auf Wochenbasis kann die Stochastik in einem starken Bullenmarkt lange im oberen Bereich bleiben. „Überkauft“ bedeutet daher nicht automatisch „Trendwende“.
Aktuell würde ich den Oszillator eher als Warnsignal für eine mögliche Konsolidierung und nicht als eigenständiges Short-Signal interpretieren.
Besonders wichtig ist 25.250. Solange der GER40 oberhalb dieser Zone bleibt, ist das Wochenchartbild aus technischer Sicht weiterhin konstruktiv.
5. Volumen
Im Chart ist während der stärkeren Bewegungen im Jahr 2026 ein deutlich erhöhtes Volumen zu erkennen. Das unterstützt grundsätzlich die Bedeutung des jüngsten Aufwärtsschubs.
Gleichzeitig fällt auf, dass der aktuelle Anstieg in den Bereich der Hochs nicht von einem vergleichbaren Volumenanstieg begleitet wird.
Das ist noch keine Umkehrbestätigung, kann aber auf nachlassende Dynamik hindeuten.
Technische Szenarien
🟢 Bullisch
26.700–26.850 wird auf Wochenbasis überwunden und anschließend gehalten.
Dann wäre der Ausbruch aus der aktuellen Hochzone bestätigt. Entscheidend wäre dabei nicht nur ein kurzer Intraday-Spike, sondern ein Wochenschluss oberhalb des Widerstands.
🟡 Neutral / Konsolidierung
Der Index bleibt zwischen ungefähr 25.250 und 26.850.
Das wäre angesichts der starken vorherigen Aufwärtsbewegung technisch durchaus gesund. Die Stochastik könnte dabei wieder abkühlen, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend beschädigt wird.
🔴 Korrektiv
Ein nachhaltiger Bruch von 25.250 würde das kurzfristige Bild deutlich eintrüben.
Dann wären zunächst 24.600–24.800 und darunter der Bereich um 23.670 die nächsten technischen Orientierungszonen.
Erst ein deutlicher Bruch der tieferen Unterstützungsbereiche würde die übergeordnete Aufwärtsstruktur wesentlich stärker infrage stellen.
Fazit
Wochenchart: bullisch, aber kurzfristig fortgeschritten.
Der entscheidende Punkt ist momentan weniger die Frage, ob der GER40 „zu hoch“ steht, sondern ob die Hochzone um 26.700–26.850 nachhaltig überwunden werden kann.
- Trend: 🟢 aufwärts
- Momentum: 🟢 positiv, aber nachlassend
- Stochastik: 🟡 hoch / kurzfristig abkühlungsgefährdet
- Bollinger: 🟡 Kurs nahe oberem Band
- Wichtiger Support: 25.250
- Wichtiger Widerstand: 26.700–26.850
- Übergeordnet: Solange 25.250 hält, bleibt das Wochenbild konstruktiv.
Der technisch sauberste Schluss aus dem vorliegenden Chart ist daher: kein bestätigtes Umkehrsignal, sondern ein intakter Aufwärtstrend mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für Konsolidierung oder Rücksetzer, solange der Bereich 26.700–26.850 nicht überzeugend überwunden wird.
Ihr beiden Experten könnt euch eure Märchengewinne gerne per Brieftaube hin- und herschicken. Hauptsache, die Fantasie bleibt erhalten – auf Realität scheint ihr ja keinen großen Wert zu legen. 😂
Glückwunsch zu dieser mathematischen Meisterleistung! Das ist finanzielle Quantenphysik vom Feinsten: Du bist gleichzeitig Long und Short, Gewinner und Verlierer, Genie und Privatinsolvent – solange niemand in dein Depot guckt, lebt die Katze von Schrödinger munter weiter!
Warum sollte man auch eine Strategie mit Richtung wählen, wenn man einfach den gesamten Markt in Geiselhaft nehmen kann? Hier ist deine glasklare Logik für den nächsten Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften:
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Die finale Exit-Strategie für diesen Geniestreich:
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