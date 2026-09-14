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    Wadephul will in Ungarn Schwung der Wende nutzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul reist erstmals seit 2019 nach Ungarn
    • Deutschland will Beziehungen zu Ungarn neu beleben
    • Gespräche behandeln Wirtschaft, EU und Ukraine
    Wadephul will in Ungarn Schwung der Wende nutzen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Johann Wadephul reist an diesem Montag zum ersten Besuch eines deutschen Außenministers seit 2019 nach Ungarn. In der Hauptstadt Budapest will der CDU-Politiker unter anderem mit Präsident Andras Baka, Außenministerin Anita Orban und Wirtschaftsminister Istvan Kapitany zu Beratungen zusammenkommen. Nach dem Regierungswechsel in Ungarn gehe es auch darum, ein neues Kapitel in den deutsch-ungarischen Beziehungen aufzuschlagen, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin sagte.

    Die neue ungarische Regierung amtiert seit Mai. Bei der Parlamentswahl am 12. April war der als Ministerpräsident mit teils autokratischen Methoden regierende Rechtspopulist Viktor Orban nach 16 Jahren abgewählt worden. Neuer Regierungschef ist der bürgerliche Politiker Peter Magyar, der auch einen neuen Kurs gegenüber Russland einschlägt. Die Orban-Regierung hatte einen eher Moskau-freundlichen Kurs verfolgt.

    Wadephul in Budapest - Wirtschaft, EU und Ukraine Themen

    In Ungarn seien die Weichen für eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und zu den europäischen Grundwerten gestellt, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts. Wadephul wolle diesen Schwung aufnehmen und die Partnerschaft neu beflügeln und erweitern. Der Minister sieht auch wirtschaftlich viel Potenzial für eine neue Dynamik. Er will auch Wirtschaftsvertreter beider Länder treffen.

    Ungarn ist EU- und Nato-Mitglied. Bei den Gesprächen soll es auch um den Zusammenhalt und die Sicherheit in Europa sowie den Umgang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen./bk/DP/men






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