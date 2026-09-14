🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsdynaCERT AktievorwärtsNachrichten zu dynaCERT
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreis-Schock! Neuer Antrieb für Wasserstoffaktien! Jetzt thyssenkrupp nucera, Nel ASA oder dynaCERT Aktie kaufen?

    Während sich die Welt einigermaßen mit den Problemen in der Straße von Hormus zu arrangieren scheint, könnten die jüngsten Entwicklungen im Jemen für den Ölmarkt den nächsten Schock bereithalten. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen haben …

    Ölpreis-Schock! Neuer Antrieb für Wasserstoffaktien! Jetzt thyssenkrupp nucera, Nel ASA oder dynaCERT Aktie kaufen?
    Foto: esg-aktien.de
    Während sich die Welt einigermaßen mit den Problemen in der Straße von Hormus zu arrangieren scheint, könnten die jüngsten Entwicklungen im Jemen für den Ölmarkt den nächsten Schock bereithalten. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen haben ihre Position am strategisch wichtigen Bab al-Mandab ausgebaut und kontrollieren unter anderem die Insel Perim/Mayun am Eingang zum Roten Meer. Damit steigt das Risiko für eine weitere wichtige Schifffahrtsroute. Saudi-Arabien hat bereits eine Pipeline stillgelegt. Ein Gewinner der aktuellen Entwicklung am Ölmarkt sollte dynaCERT mit seiner Technologie zur Einsparung von Treibstoff und Emissionen sein. Vor diesem Hintergrund könnte die Teilnahme an der morgen beginnenden IAA TRANSPORTATION 2026 kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen. Analysten raten zum Kauf und der Investment-Case nimmt Form an. Auch Wasserstoffaktien stehen wieder im Fokus. thyssenkrupp nucera wird von Analysten zum Kauf empfohlen.

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreis-Schock! Neuer Antrieb für Wasserstoffaktien! Jetzt thyssenkrupp nucera, Nel ASA oder dynaCERT Aktie kaufen? Während sich die Welt einigermaßen mit den Problemen in der Straße von Hormus zu arrangieren scheint, könnten die jüngsten Entwicklungen im Jemen für den Ölmarkt den nächsten Schock bereithalten. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen haben …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     