Ölpreis-Schock! Neuer Antrieb für Wasserstoffaktien! Jetzt thyssenkrupp nucera, Nel ASA oder dynaCERT Aktie kaufen?
Während sich die Welt einigermaßen mit den Problemen in der Straße von Hormus zu arrangieren scheint, könnten die jüngsten Entwicklungen im Jemen für den Ölmarkt den nächsten Schock bereithalten. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen haben …
Foto: esg-aktien.de
Während sich die Welt einigermaßen mit den Problemen in der Straße von Hormus zu arrangieren scheint, könnten die jüngsten Entwicklungen im Jemen für den Ölmarkt den nächsten Schock bereithalten. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen haben ihre Position am strategisch wichtigen Bab al-Mandab ausgebaut und kontrollieren unter anderem die Insel Perim/Mayun am Eingang zum Roten Meer. Damit steigt das Risiko für eine weitere wichtige Schifffahrtsroute. Saudi-Arabien hat bereits eine Pipeline stillgelegt. Ein Gewinner der aktuellen Entwicklung am Ölmarkt sollte dynaCERT mit seiner Technologie zur Einsparung von Treibstoff und Emissionen sein. Vor diesem Hintergrund könnte die Teilnahme an der morgen beginnenden IAA TRANSPORTATION 2026 kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen. Analysten raten zum Kauf und der Investment-Case nimmt Form an. Auch Wasserstoffaktien stehen wieder im Fokus. thyssenkrupp nucera wird von Analysten zum Kauf empfohlen.
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