Goldpreis auf 10.000 USD? Zinsschock oder Schuldeneskalation? Barrick Mining, First Majestic Silver und Lahontan Gold im Check.
Während der Goldpreis sein Comeback aufgrund von Zinsängsten unterbrochen hat, sind Experten von dem längerfristigen Potenzial weiterhin überzeugt. State Street und Saxo Bank halten langfristig einen Goldpreis von 10.000 USD je Feinunze für möglich. …
Foto: esg-aktien.de
Während der Goldpreis sein Comeback aufgrund von Zinsängsten unterbrochen hat, sind Experten von dem längerfristigen Potenzial weiterhin überzeugt. State Street und Saxo Bank halten langfristig einen Goldpreis von 10.000 USD je Feinunze für möglich. Aakash Doshi, Head of Gold Strategy bei State Street Investment Management, bezeichnete die Marke zuletzt als eine Frage von „wann, nicht ob“. Als wichtigste Treiber sieht er die weltweit steigende Staatsverschuldung, Risiken einer Geldentwertung sowie eine stärkere strategische Goldallokation institutioneller Anleger. Kurzfristig erwartet State Street zunächst Kurse von bis zu 5.500 USD. Auch Ole Hansen, Head of Commodity Strategy bei Saxo Bank, sieht erhebliches weiteres Potenzial und hält 10.000 USD bis 2030 grundsätzlich für erreichbar. Grund genug, uns die aktuellen News bei den Anlegerlieblingen Barrick Mining und First Majestic Silver sowie dem Geheimtipp Lahontan Gold anzusehen.
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