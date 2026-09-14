🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLahontan Gold AktievorwärtsNachrichten zu Lahontan Gold
    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldpreis auf 10.000 USD? Zinsschock oder Schuldeneskalation? Barrick Mining, First Majestic Silver und Lahontan Gold im Check.

    Während der Goldpreis sein Comeback aufgrund von Zinsängsten unterbrochen hat, sind Experten von dem längerfristigen Potenzial weiterhin überzeugt. State Street und Saxo Bank halten langfristig einen Goldpreis von 10.000 USD je Feinunze für möglich. …

    Goldpreis auf 10.000 USD? Zinsschock oder Schuldeneskalation? Barrick Mining, First Majestic Silver und Lahontan Gold im Check.
    Foto: esg-aktien.de
    Während der Goldpreis sein Comeback aufgrund von Zinsängsten unterbrochen hat, sind Experten von dem längerfristigen Potenzial weiterhin überzeugt. State Street und Saxo Bank halten langfristig einen Goldpreis von 10.000 USD je Feinunze für möglich. Aakash Doshi, Head of Gold Strategy bei State Street Investment Management, bezeichnete die Marke zuletzt als eine Frage von „wann, nicht ob“. Als wichtigste Treiber sieht er die weltweit steigende Staatsverschuldung, Risiken einer Geldentwertung sowie eine stärkere strategische Goldallokation institutioneller Anleger. Kurzfristig erwartet State Street zunächst Kurse von bis zu 5.500 USD. Auch Ole Hansen, Head of Commodity Strategy bei Saxo Bank, sieht erhebliches weiteres Potenzial und hält 10.000 USD bis 2030 grundsätzlich für erreichbar. Grund genug, uns die aktuellen News bei den Anlegerlieblingen Barrick Mining und First Majestic Silver sowie dem Geheimtipp Lahontan Gold anzusehen.

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis auf 10.000 USD? Zinsschock oder Schuldeneskalation? Barrick Mining, First Majestic Silver und Lahontan Gold im Check. Während der Goldpreis sein Comeback aufgrund von Zinsängsten unterbrochen hat, sind Experten von dem längerfristigen Potenzial weiterhin überzeugt. State Street und Saxo Bank halten langfristig einen Goldpreis von 10.000 USD je Feinunze für möglich. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     