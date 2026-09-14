Ausbruch mit Ansage: Wie KI die Aktien von Volatus Aerospace, SoftBank und SAP aus dem Abwärtstrend führt
Drei gebrochene Abwärtstrends, ein gemeinsamer Auslöser: Künstliche Intelligenz. Bei Volatus Aerospace, SoftBank und SAP sieht das Chartbild ganz anders aus als noch vor wenigen Wochen – und in allen drei Fällen steckt eine starke fundamentale Story …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Drei gebrochene Abwärtstrends, ein gemeinsamer Auslöser: Künstliche Intelligenz. Bei Volatus Aerospace, SoftBank und SAP sieht das Chartbild ganz anders aus als noch vor wenigen Wochen – und in allen drei Fällen steckt eine starke fundamentale Story dahinter. Der kanadische Drohnenspezialist sichert sich frische Großaufträge aus der Verteidigungsbranche, die japanische Beteiligungsholding profitiert vom nahenden Anthropic-Börsengang, und der deutsche Softwareriese beweist mit starken Cloud-Zahlen, dass er eher zu den KI-Gewinnern als zu deren Opfern gezählt werden muss. Drei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle, drei Trendwenden – und die Frage, wie viel Potenzial noch in den Aktien steckt.
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