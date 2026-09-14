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    Ex-Date-Update

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    Heute im Dividendenkalender: Diese Aktien werden ex Dividende gehandelt

    Der tägliche Dividenden-Check zeigt, welche Aktien heute ex Dividende notieren. Grundlage ist der wallstreetONLINE Dividendenkalender.

    Ex-Date-Update - Heute im Dividendenkalender: Diese Aktien werden ex Dividende gehandelt
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 14.09.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Aktuelle Dividendentermine: Ex-Dividenden-Tag am 14.09.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Unitedhealth Group
    		US +2,43 % quartalsweise 2,32USD
    Vertiv Holdings Registered (A)
    		US +0,14 % quartalsweise 0,06USD
    Fedex
    		US +2,06 % quartalsweise 1,22USD
    Golub Capital BDC
    		US +10,53 % quartalsweise 0,33USD
    US Global Investors (A)
    		US +3,82 % monatlich 0,01USD
    Macerich
    		US +3,80 % quartalsweise 0,17USD
    DATA Communications Management
    		CA +14,99 % quartalsweise 0,03CAD
    Fidelis Insurance Holdings
    		BM +2,98 % quartalsweise 0,15USD
    Healthpeak Pptys
    		US +6,70 % monatlich 0,10USD
    Eagle Materials
    		US +0,41 % quartalsweise 0,25USD
    Eaton Vance Mun/Sh USD
    		US +5,82 % monatlich 0,05USD
    TRI CONTL CORP/COM
    		US +3,36 % quartalsweise 0,30USD
    Chesapeake Utilities
    		US +2,17 % quartalsweise 0,74USD
    Eaton Vance Sr/Sh USD
    		US +9,57 % monatlich 0,03USD
    Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust of Benef Interest
    		US +11,95 % monatlich 0,14USD
    Economic Investment Trust
    		CA +15,26 % quartalsweise 0,03CAD
    INVESCO VAN KAM/COM
    		US +6,86 % monatlich 0,06USD
    INVESCO VAN KAM/SH SH BEN INT
    		US +6,79 % monatlich 0,06USD
    U-Haul Holding Company (N)
    		US +0,31 % quartalsweise 0,05USD
    INVESCO VAN KAM/COM
    		US +10,50 % monatlich 0,09USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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