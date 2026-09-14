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    Zurück an der Spitze

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    Tesla erobert die Mehrheit für US-Elektroautos zurück

    Teslas Marktanteil in den USA steigt wieder über 50 Prozent, doch die Zahlen haben einen Haken.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla steigert US-Marktanteil trotz Absatzrückgang
    • Der US-Elektromarkt schrumpft um rund 30 Prozent
    • Model Y bleibt Teslas wichtigster Stabilitätsanker
    • Report: KI braucht Strom
    Zurück an der Spitze - Tesla erobert die Mehrheit für US-Elektroautos zurück
    Foto: Dall-E

    Tesla gewinnt in den USA massiv Marktanteile zurück, während Ford, General Motors und andere etablierte Hersteller ihre verlustreichen Elektroauto-Programme zurückfahren.

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    Bis Ende August entfielen 52 Prozent aller in den USA verkauften Elektrofahrzeuge auf Tesla. Ein Jahr zuvor waren es lediglich 43 Prozent, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf Daten von Motor Intelligence berichtet.

    Der Zugewinn kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Tesla in den USA weniger Fahrzeuge verkauft. Die Auslieferungen des Elektroautobauers gingen um 16 Prozent auf 325.351 Fahrzeuge zurück.

    Dass Tesla dennoch Marktanteile gewinnt, liegt vor allem am noch stärkeren Einbruch des Gesamtmarktes. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA schrumpften im gleichen Zeitraum um rund 30 Prozent.

    Ford, GM und andere Rivalen ziehen sich zurück

    Noch 2025 war Teslas Marktanteil zeitweise auf ein Rekordtief von 41 Prozent gefallen. Die wachsende Konkurrenz und zahlreiche neue Elektromodelle hatten Teslas lange dominante Stellung auf dem US-Markt geschwächt.

    Inzwischen hat sich das Verhältnis wieder verschoben. Ford, General Motors und weitere Autobauer reduzieren ihre EV-Produktion oder stellen einzelne Modelle vollständig ein. Nach dem Auslaufen staatlicher Fördermaßnahmen ist die Bereitschaft gesunken, hohe Verluste im Elektrogeschäft weiter zu finanzieren.

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    Model Y wird zum entscheidenden Stabilitätsanker

    Teslas wichtigste Verteidigung gegen den Abschwung bleibt das Model Y. Die Verkäufe des Elektro-SUV gingen im bisherigen Jahresverlauf lediglich um 2 Prozent zurück. Gleichzeitig entfiel rund ein Drittel sämtlicher US-Elektroautoverkäufe auf das Model Y.

    Mit dem längeren, sechssitzigen Model Y L hat Tesla das Angebot im Sommer zusätzlich erweitert.

    Bei anderen Baureihen sieht die Bilanz wesentlich schwächer aus. Die Verkäufe des Model 3 brachen um 34 Prozent ein. Vom Cybertruck wurden lediglich 9.769 Fahrzeuge verkauft. Model S und Model X wurden zudem ohne direkte Nachfolger eingestellt.

    Teslas Börsenjahr bleibt schwach

    Für Investoren stärkt der wiedergewonnene Marktanteil zwar Teslas Wettbewerbsposition. Das grundlegende Nachfrageproblem löst er jedoch nicht.

    Die Tesla-Aktie entwickelte sich dementsprechend und liegt seit Jahresbeginn über 19 Prozent im Minus.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 365,4EUR auf Nasdaq (12. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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