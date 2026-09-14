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    DAX-FLASH

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    Schwacher Auftakt in die Fed-Woche - Ölpreis und KI im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Steigende Ölpreise belasten den Dax zum Wochenauftakt
    • Neue KI-Bedenken drücken vor allem Asiens Börsen
    • Anleger erwarten nervös die US-Zinsentscheidung der Fed
    DAX-FLASH - Schwacher Auftakt in die Fed-Woche - Ölpreis und KI im Blick
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der wieder zulegende Ölpreis und neue KI-Bedenken dürften sich am Montag zum Handelsauftakt wieder belastend auf den Dax auswirken. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 25.490 Punkte. Nach der kurzen Erholung vom Freitag bleibt er damit in Kontakt zu seinem Tief seit Ende Juli, das am Donnerstag bei 25.361 Punkten erreicht wurde.

    Die Ölpreise haben zum Wochenstart wegen der weiter ungeklärten Lage rund um die Straße von Hormus zugelegt. Massiv unter Druck gerät der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien: Wegen der zunehmenden Bedrohung der zweiten Meerenge Bab al-Mandab durch die Huthi-Miliz im Jemen muss das Königreich nach Drohnenangriffen auch noch eine wichtige Pipeline abschalten.

    Als Belastung hinzu kommen neue Bedenken rund um das Trendthema KI wegen aufkommender Forderungen nach einer verlangsamten Entwicklung dieser Technologie, die in Asien vor allem an der Börse in Seoul bremste. Mit der US-Notenbank Fed wirft aber auch ein wichtiges Ereignis im Wochenverlauf bereits seine Schatten voraus. "Selten sind die Märkte so nervös wie in dieser Woche, was vor allem auch an der Zinsentscheidung in den USA liegt", hieß es am Morgen von der NordLB. Mitte der Woche werden Anleger erfahren, wie der geldpolitische Pfad in den USA sich fortsetzt./tih/stk






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