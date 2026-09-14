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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 38 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 38 / 2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 38 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im September 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 38 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Unitedhealth Group
    		+2,43 % 14.09.
    Vertiv Holdings Registered (A)
    		+0,14 % 14.09.
    Fedex
    		+2,06 % 14.09.
    Golub Capital BDC
    		+10,53 % 14.09.
    US Global Investors (A)
    		+3,82 % 14.09.
    Macerich
    		+3,80 % 14.09.
    DATA Communications Management
    		+14,99 % 14.09.
    Fidelis Insurance Holdings
    		+2,98 % 14.09.
    Healthpeak Pptys
    		+6,70 % 14.09.
    Eagle Materials
    		+0,41 % 14.09.
    Eaton Vance Mun/Sh USD
    		+5,82 % 14.09.
    TRI CONTL CORP/COM
    		+3,36 % 14.09.
    Chesapeake Utilities
    		+2,17 % 14.09.
    Eaton Vance Sr/Sh USD
    		+9,57 % 14.09.
    Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust of Benef Interest
    		+11,95 % 14.09.
    Economic Investment Trust
    		+15,26 % 14.09.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+6,86 % 14.09.
    INVESCO VAN KAM/SH SH BEN INT
    		+6,79 % 14.09.
    U-Haul Holding Company (N)
    		+0,31 % 14.09.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+10,50 % 14.09.
    BNY MELLON STRA/COM
    		+4,09 % 14.09.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+6,86 % 14.09.
    First Financial Bankshares
    		+2,17 % 14.09.
    Invesco Municipal Income Opportunities Trust
    		+5,43 % 14.09.
    Credit Group
    		+3,73 % 14.09.
    INVESCO VAN KAM/SH
    		+7,93 % 14.09.
    Virgin Australia Holdings
    		- 14.09.
    Tri-Continental USD 2.50 Cum Pref
    		- 14.09.
    Invesco Value Municipal Income Trust
    		+6,84 % 14.09.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+6,68 % 14.09.
    INVESCO VAN KAM/COM
    		+6,58 % 14.09.
    INVESCO VAN KAM/SH
    		+6,50 % 14.09.
    Invesco Quality Municipal Income Trust
    		+6,86 % 14.09.
    Southern
    		- 14.09.
    Coca-Cola
    		+2,90 % 15.09.
    Altria Group
    		+6,87 % 15.09.
    Merck & Co
    		+3,68 % 15.09.
    Gilead Sciences
    		+2,76 % 15.09.
    Focus Minerals
    		- 15.09.
    Devon Energy
    		+2,74 % 15.09.
    Thermo Fisher Scientific
    		+0,35 % 15.09.
    Westgold Resources
    		+0,49 % 15.09.
    Ares Capital
    		+8,84 % 15.09.
    Teck Resources Registered (B)
    		+0,88 % 15.09.
    ARMOUR Residential REIT
    		+17,28 % 15.09.
    Venture Global Registered (A)
    		- 15.09.
    Ecolab
    		+1,02 % 15.09.
    KBR
    		+1,35 % 15.09.
    Macy's
    		+4,00 % 15.09.
    Graphic Packaging Holding
    		+2,17 % 15.09.
    Domino's Pizza
    		+1,58 % 15.09.
    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    		+1,50 % 15.09.
    Wesdome Gold Mines
    		- 15.09.
    Solaris Oilfield Infrastructure Registered (A)
    		+1,58 % 15.09.
    Ramelius Resources
    		+3,70 % 15.09.
    Iron Mountain
    		+3,53 % 15.09.
    Pembina Pipeline
    		+5,21 % 15.09.
    Digital Realty Trust
    		+3,02 % 15.09.
    Iridium Communications
    		+2,63 % 15.09.
    Gray Television
    		+6,82 % 15.09.
    Quanex Building Products
    		+1,63 % 15.09.
    Verisk Analytics
    		+0,68 % 15.09.
    Crown Castle
    		+4,99 % 15.09.
    T. Rowe Price Group
    		+5,13 % 15.09.
    Leidos Holdings
    		+1,02 % 15.09.
    SPIE
    		+2,35 % 15.09.
    RCI Hospitality Holdings
    		+0,66 % 15.09.
    AMETEK
    		+0,67 % 15.09.
    Baytex Energy
    		+2,87 % 15.09.
    Empire State Realty Trust Registered (A)
    		+1,78 % 15.09.
    UGI
    		+4,56 % 15.09.
    OFS Credit Company
    		+23,44 % 15.09.
    PulteGroup
    		+0,79 % 15.09.
    TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
    		+1,25 % 15.09.
    Diversified Royalty
    		+8,31 % 15.09.
    BlackRock Capital Allocation Term Trust (K)
    		+22,05 % 15.09.
    Harley-Davidson
    		+2,80 % 15.09.
    Jackson Financial Incorporation Registered (A)
    		+3,57 % 15.09.
    Eastman Chemical
    		+4,50 % 15.09.
    Lovisa Holdings
    		+3,00 % 15.09.
    Xcel Energy
    		+3,21 % 15.09.
    Cenovus Energy
    		+3,64 % 15.09.
    Oaktree Specialty Lending Corporation
    		+12,24 % 15.09.
    Petrus Resources
    		+8,13 % 15.09.
    Public Storage
    		+4,11 % 15.09.
    Worthington Steel
    		+2,12 % 15.09.
    Allegion
    		+1,38 % 15.09.
    Worthington Industries
    		+1,51 % 15.09.
    Cemex SAB de CV
    		+1,09 % 15.09.
    GATX
    		+1,48 % 15.09.
    Vermilion Energy
    		+4,58 % 15.09.
    Fidus Investment Corporation
    		+10,46 % 15.09.
    Valley National Bancorp
    		+4,46 % 15.09.
    UDR
    		+4,47 % 15.09.
    Inter Parfums
    		+2,91 % 15.09.
    Packaging of America
    		+2,49 % 15.09.
    CCL Industries Registered (B)
    		+1,64 % 15.09.
    Phillips Edison & Company
    		+3,58 % 15.09.
    BCE
    		+6,90 % 15.09.
    Stewart Information Services
    		+2,93 % 15.09.
    Loblaw Companies
    		+1,01 % 15.09.
    Sixth Street Specialty Lending
    		+8,87 % 15.09.
    Meritage Homes
    		+2,46 % 15.09.
    Tourmaline Oil
    		+5,21 % 15.09.
    Banc of California
    		+2,58 % 15.09.
    XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
    		+14,90 % 15.09.
    Qantas Airways
    		+2,71 % 15.09.
    Installed Building Products
    		+1,73 % 15.09.
    CBL & Associates Properties
    		+8,55 % 15.09.
    Ovintiv
    		+2,97 % 15.09.
    Portman Ridge Finance Corporation
    		+14,79 % 15.09.
    Bain Capital Specialty Finance
    		+12,80 % 15.09.
    Saputo
    		+2,73 % 15.09.
    NewMarket
    		+1,67 % 15.09.
    Community Bank System
    		+3,19 % 15.09.
    Birchcliff Energy
    		+1,84 % 15.09.
    Waertsilae Oyi Abp
    		+2,09 % 15.09.
    Sound Point Meridian Capital
    		+19,46 % 15.09.
    Vitesse Energy
    		+9,49 % 15.09.
    G-III Apparel Group
    		- 15.09.
    CareRx Corporation
    		- 15.09.
    Douglas Dynamics
    		+3,99 % 15.09.
    Financial Institutions
    		+4,48 % 15.09.
    Seacoast Banking of Florida
    		+2,57 % 15.09.
    RenaissanceRe Holdings
    		+0,64 % 15.09.
    Huntsman
    		+6,71 % 15.09.
    Service
    		+1,64 % 15.09.
    Pine Cliff Energy
    		+3,14 % 15.09.
    Hooker Furnishings Corporation
    		+5,34 % 15.09.
    BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
    		+21,62 % 15.09.
    Extra Space Storage
    		+4,50 % 15.09.
    J&J Snack Foods
    		+2,51 % 15.09.
    Trican Well Service
    		+4,08 % 15.09.
    Community Trust Bancorp
    		+3,64 % 15.09.
    Telephone And Data Systems
    		+0,43 % 15.09.
    Magellan Aerospace
    		+1,30 % 15.09.
    Urban Edge Properties
    		+3,92 % 15.09.
    Epsilon Energy
    		+4,08 % 15.09.
    Melcor Developments
    		+3,38 % 15.09.
    BlackRock Health Sciences Term Trust
    		+12,67 % 15.09.
    Commercial Bancgroup Registered
    		- 15.09.
    Enterprise Financial Services
    		+2,17 % 15.09.
    Exco Technologies
    		+6,15 % 15.09.
    Boyd Gaming
    		+0,93 % 15.09.
    Sonic Automotive (A)
    		+2,11 % 15.09.
    Hawthorn Bancshares
    		+2,61 % 15.09.
    BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
    		+12,94 % 15.09.
    EATON VANCE SR/COM
    		+9,01 % 15.09.
    C & F Financial
    		+2,64 % 15.09.
    Wyndham Hotels & Resorts
    		+1,97 % 15.09.
    George Weston
    		+1,34 % 15.09.
    BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
    		+10,13 % 15.09.
    DTF TAX-FREE IN/SH
    		+3,49 % 15.09.
    Neuren Pharmaceuticals
    		- 15.09.
    BlackRock Multi-Sector Income Trust
    		+10,09 % 15.09.
    BlackRock Science and Technology Term Trust
    		+13,50 % 15.09.
    BLACKROCK MUN T/COM SHS BEN INT
    		+2,60 % 15.09.
    Sprott Focus Trust Inc
    		+7,16 % 15.09.
    Paramount Resources (A)
    		+2,73 % 15.09.
    Federal Agricultural Mortgage (C)
    		+3,18 % 15.09.
    Intact Financial
    		+1,85 % 15.09.
    BLACKROCK HEALT/COM
    		+8,31 % 15.09.
    Nuveen Sel Tx F/Sh USD
    		+4,22 % 15.09.
    BLACKROCK ENERG/COM
    		+8,82 % 15.09.
    DREAM Unlimited Registered (A)
    		+3,38 % 15.09.
    Nuveen Multi-Asset Income Fund of Benef.Interest
    		+10,18 % 15.09.
    Great Elm Capital
    		+11,42 % 15.09.
    Topaz Energy
    		+5,23 % 15.09.
    NexPoint Real Estate Finance
    		+12,87 % 15.09.
    American Homes 4 Rent Registered (A)
    		+3,53 % 15.09.
    Simmons First National (A)
    		+4,30 % 15.09.
    NexPoint Residential Trust
    		+6,12 % 15.09.
    EATON VANCE FR/COM
    		+9,60 % 15.09.
    Red Rock Resorts Registered (A)
    		+4,00 % 15.09.
    Merchants Bancorp (IN)
    		+1,17 % 15.09.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
    		+7,74 % 15.09.
    BLACKROCK CR AL/COM
    		+9,33 % 15.09.
    BLACKROCK LTD D/COM SHS
    		+9,68 % 15.09.
    Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
    		+5,06 % 15.09.
    Guggenheim Active Allocation Fund of Benef Int
    		+9,24 % 15.09.
    GUGGENHEIM BUIL/COM
    		+9,44 % 15.09.
    Tamarack Valley Energy
    		+3,04 % 15.09.
    Western Alliance Bancorp Depositary Shs (A)
    		+4,70 % 15.09.
    Keyera
    		+5,33 % 15.09.
    BLACKROCK VA MU/COM
    		+5,50 % 15.09.
    Pason Systems
    		+4,20 % 15.09.
    Merchants Bancorp (IN) Depositary Shs (D)
    		+8,15 % 15.09.
    Sabine Royalty Trust Unit of Benef.Int.
    		+7,46 % 15.09.
    Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
    		+4,73 % 15.09.
    Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
    		+10,70 % 15.09.
    Sound Point Meridian Capital 8.5 %
    		- 15.09.
    Wajax
    		+6,22 % 15.09.
    Merchants Bancorp (IN) Depositary Shs (C)
    		- 15.09.
    Jackson Financial Incorporation Non Cum Pfd Shs (A)
    		+7,62 % 15.09.
    Aspen Insurance Holdings Depositary
    		- 15.09.
    NexPoint Diversified Real Estate Trust
    		+16,30 % 15.09.
    Athene Holding Depository Shs (A)
    		- 15.09.
    Data3
    		+3,45 % 15.09.
    Rexford Industrial Realty 5.625 % Cum Conv Red Perp Pfd (C)
    		- 15.09.
    Federal Agricultural Mortgage 5.75 % Red Pfd (E)
    		+3,18 % 15.09.
    NUVEEN DYNAMIC /COM SHS
    		+7,24 % 15.09.
    Midland States Bancorp Depositary Shs (A)
    		+8,02 % 15.09.
    OFS Credit Company 7.875 % Pfd
    		+7,87 % 15.09.
    Gray Television (A)
    		+3,12 % 15.09.
    Federal Agricultural Mortgage 4.875 % Red Pfd (G)
    		+3,18 % 15.09.
    Prosperity Bancshares
    		+3,34 % 15.09.
    Empire State Realty OP LP Operating
    		+2,43 % 15.09.
    Federal Agricultural Mortgage (A)
    		+3,18 % 15.09.
    Triumph Financial Depositary Shs (C)
    		+0,04 % 15.09.
    Morguard
    		+0,51 % 15.09.
    Sound Point Meridian Capital 8 %
    		+7,98 % 15.09.
    Northern Trust Depositary Shs (E)
    		- 15.09.
    Vornado Realty Trust 4.45 % Cum Perp Red Pfd Registered of Benef Interest (O)
    		+7,28 % 15.09.
    A & W Food Services of Canada
    		+5,34 % 15.09.
    Choiceone Financial Services
    		+3,76 % 15.09.
    Valley National Bancorp Non Cum Perp Pfd (A)
    		- 15.09.
    Telephone And Data Systems Depositary
    		+7,72 % 15.09.
    Aspen Insurance Holdings
    		- 15.09.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    		- 15.09.
    Merchants Bancorp Ind 7.625 % Pfd (E)
    		+7,97 % 15.09.
    Valley National Bancorp Fixed Rate Reset Prep PFD (C)
    		+8,03 % 15.09.
    Federal Agricultural Mortgage Non-Cum Pfd (F)
    		+3,18 % 15.09.
    New England Realty Associates LP Depositary Receipts
    		+5,51 % 15.09.
    MCAN Mortgage Corporation
    		+7,94 % 15.09.
    Rexford Industrial Realty 5.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    		- 15.09.
    Arch Capital Group Depositary Shs (G)
    		- 15.09.
    Medallion BK salt lake city utah perp pfd registered shs (G)
    		- 15.09.
    American Homes 4 Rent 5.875 % Cum Conv Red Pfd Registered of BenefInterest (G)
    		- 15.09.
    Digital Realty Trust 5.85 % Cum Conv Red Perp Pfd (K)
    		- 15.09.
    Telephone And Data Systems Depositary
    		- 15.09.
    Empire State Realty OP LP Operating
    		+1,45 % 15.09.
    Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd
    		+6,09 % 15.09.
    James River Group Holdings
    		+0,76 % 15.09.
    Empire State Realty OP LP Operating
    		+1,81 % 15.09.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    		+7,45 % 15.09.
    EQB
    		+2,21 % 15.09.
    Aspen Insurance Holdings 5.625 % Perp Pfd
    		- 15.09.
    Digital Realty Trust 5.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (J)
    		- 15.09.
    Vornado Realty Trust 5.25 % Cum Perp Red Pfd (M)
    		- 15.09.
    American Homes 4 Rent 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered of Benef Int (H)
    		- 15.09.
    Mid-America Apartment Communities 8.5% Cum Red Pfd (I)
    		- 15.09.
    Valley National Bancorp Perp Red Pfd (B)
    		- 15.09.
    InPoint Commercial Real Estate Income 6.75 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		+8,50 % 15.09.
    MainStreet Bancshares Depositary Shs (A)
    		- 15.09.
    The Western Union Company
    		+10,18 % 16.09.
    Motorola Solutions
    		+1,08 % 16.09.
    Intercontinental Exchange
    		+1,13 % 16.09.
    CIE Financiere Richemont
    		+2,33 % 16.09.
    FS KKR Capital
    		+15,19 % 16.09.
    NXP Semiconductors
    		+1,85 % 16.09.
    Oxford Lane Capital Corp
    		+28,61 % 16.09.
    Oxford Square Capital
    		+19,99 % 16.09.
    Prologis
    		+3,48 % 16.09.
    BlackRock TCP Capital
    		+14,18 % 16.09.
    Ares Management Registered (A)
    		+3,21 % 16.09.
    HCA Healthcare
    		+0,75 % 16.09.
    Universal Display
    		+1,31 % 16.09.
    Capricorn Metals
    		- 16.09.
    American International Group
    		+2,10 % 16.09.
    Dine Brands Global
    		+6,60 % 16.09.
    TriplePoint Venture Growth BDC
    		+15,63 % 16.09.
    Aurelia Metals
    		- 16.09.
    Travel + Leisure
    		+3,95 % 16.09.
    Belden
    		+0,17 % 16.09.
    Rayonier
    		+10,14 % 16.09.
    A-Mark Precious Metals
    		+3,50 % 16.09.
    Corebridge Financial
    		+2,99 % 16.09.
    Marriott Vacations Worldwide
    		+4,65 % 16.09.
    Principal Real Estate Income Fund
    		+12,14 % 16.09.
    Global Water Resources
    		+2,96 % 16.09.
    Cannae Holdings
    		+3,04 % 16.09.
    Dole
    		+2,36 % 16.09.
    Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust of Benef Interest
    		+5,06 % 16.09.
    Horace Mann Educators
    		+3,15 % 16.09.
    Strawberry Fields REIT
    		+4,84 % 16.09.
    PagSeguro Digital Registered (A)
    		- 16.09.
    Entravision Communications (A)
    		+8,45 % 16.09.
    ANGEL OAK FINL /COM BEN INT
    		+10,29 % 16.09.
    Permian Resources Registered (A)
    		+4,30 % 16.09.
    Renasant
    		+2,46 % 16.09.
    Source Capital of Benf Int
    		+5,62 % 16.09.
    GABELLI MULTIME/COM
    		+25,27 % 16.09.
    Academy Sports and Outdoors
    		+0,75 % 16.09.
    Global Self Storage
    		+5,59 % 16.09.
    Marten Transport
    		+1,92 % 16.09.
    AltaGas
    		+3,00 % 16.09.
    Gabelli Global/Sh USD
    		+6,77 % 16.09.
    Imdex
    		+1,10 % 16.09.
    Gabelli Healthcare & Wellness RX Trust
    		+6,84 % 16.09.
    Pearl Diver Credit Company
    		+15,28 % 16.09.
    ELLSWORTH GR &/SH
    		+5,79 % 16.09.
    GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
    		+7,96 % 16.09.
    Inghams Group
    		+5,96 % 16.09.
    F&G Annuities & Life
    		+2,58 % 16.09.
    Oxford Lane Capital 7.125 % Cum Red Pfd
    		+7,36 % 16.09.
    Pearl Diver CR Inc Preferred
    		+7,32 % 16.09.
    Fidelity National Financial FNF Group
    		+3,44 % 16.09.
    BANCROFT FD/SH
    		+6,74 % 16.09.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    		- 16.09.
    CHS 8 % Cum Red Pfd
    		- 16.09.
    CHS 7.5 % Cum Red Pfd Registered (B)
    		- 16.09.
    Oxford Lane Capital 8.25 % Cum Red Pfd
    		- 16.09.
    CHS 7.875 % Cum Red Pfd Registered (B)
    		- 16.09.
    Service Stream
    		+3,09 % 16.09.
    CHS Cum Red Pfd Registered (B)
    		- 16.09.
    CHS Reset Rate Cum Red Pfd Registered (B)
    		- 16.09.
    Salesforce
    		- 17.09.
    VICI Properties
    		+5,65 % 17.09.
    Hewlett Packard Enterprise
    		+2,68 % 17.09.
    Best Buy
    		+4,21 % 17.09.
    Energean
    		+9,70 % 17.09.
    South32
    		+2,98 % 17.09.
    Foresight Group Holdings
    		+4,92 % 17.09.
    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    		+1,28 % 17.09.
    Unite Group
    		+4,66 % 17.09.
    Koninklijke Vopak
    		+4,31 % 17.09.
    Kulicke & Soffa Industries
    		+2,07 % 17.09.
    Hammond Power Solutions (A)
    		+0,96 % 17.09.
    Smith & Wesson Brands
    		+4,44 % 17.09.
    Greif (B)
    		+5,02 % 17.09.
    West African Resources
    		- 17.09.
    The a2 Milk Company
    		- 17.09.
    Jet2
    		+1,04 % 17.09.
    Utah Medical Products
    		+2,11 % 17.09.
    Bridgepoint Group
    		+3,15 % 17.09.
    Huntington Bancshares
    		+3,79 % 17.09.
    Chemung Financial
    		+2,55 % 17.09.
    BLAK WORL/PAR VTG FPD 0.05
    		+4,10 % 17.09.
    Flight Centre Travel Group
    		+2,19 % 17.09.
    Costain Group
    		+2,65 % 17.09.
    Greif (A)
    		+3,54 % 17.09.
    Fidelity European Trust PLC ORD 2.5P
    		+2,34 % 17.09.
    Forterra
    		+2,01 % 17.09.
    Solid State
    		+1,62 % 17.09.
    Rank Group
    		+1,81 % 17.09.
    Robinson
    		+4,47 % 17.09.
    Somero Enterprises
    		+5,45 % 17.09.
    Goodwin
    		+1,88 % 17.09.
    Essentra
    		+2,39 % 17.09.
    PPHE Hotel Group
    		+2,86 % 17.09.
    Lycopodium
    		+4,13 % 17.09.
    Brooks Macdonald Group
    		+4,73 % 17.09.
    Churchill China
    		+6,25 % 17.09.
    The Property Franchise Group
    		+3,84 % 17.09.
    Frontline
    		+4,67 % 18.09.
    Neo Performance Materials
    		+3,32 % 18.09.
    International Flavors & Fragrances
    		+2,30 % 18.09.
    Hackett Group
    		+2,11 % 18.09.
    EnerSys
    		+0,96 % 18.09.
    Olympia Financial Group
    		+6,26 % 18.09.
    Omnicom Group
    		+3,67 % 18.09.
    Turning Point Brands
    		+0,37 % 18.09.
    Republic Bancorp (A)
    		+2,53 % 18.09.
    Concrete Pumping Holdings
    		- 18.09.
    QCR Holdings
    		+0,32 % 18.09.
    Finward Bancorp
    		+1,08 % 18.09.
    OFS Capital
    		+14,55 % 18.09.
    Virco Manufacturing
    		+0,73 % 18.09.
    Bank7
    		+2,41 % 18.09.
    Cargojet
    		+1,55 % 18.09.
    Carlyle Credit Income Fund 7.375 % Red Pfd
    		- 18.09.

    Die Dividendenrenditen in der KW 38 / 2026 reichen von +0,04 % bei Triumph Financial Depositary Shs (C) bis +28,61 % bei der Oxford Lane Capital Corp Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 38 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 38 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im September 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im September, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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