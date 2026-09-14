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    Euro etwas schwächer - Zinsentscheid der Fed am Mittwoch im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro gibt zum Wochenauftakt um 0,25 Prozent nach
    • Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch im Fokus der Märkte
    • Euro-Dollar bleibt zwischen 100- und 200-Tagelinie
    Devisen - Euro etwas schwächer - Zinsentscheid der Fed am Mittwoch im Fokus
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat zum Wochenauftakt etwas nachgegeben. Im frühen Handel am Montag hat die Gemeinschaftswährung 0,25 Prozent auf 1,1570 US-Dollar verloren. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1592 Dollar festgesetzt.

    Am heutigen Montag stehen keine marktbewegenden Termine auf dem Konjunkturkalender und so richtet sich der Blick schon auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Am Freitag hatten US-Inflationsdaten weitere Indikationen für eine Zinserhöhung geliefert.
    Der Markt erwarte nach den Daten zu den US-Verbraucherpreisen zu nahezu 90 Prozent eine Zinserhöhung, schreiben die Experten der Commerzbank in ihrem Morgenkommentar. "Und auch ein weiterer Zinsschritt bis Ende des Jahres wird nun mit höherer Wahrscheinlichkeit gesehen."

    Unter dem Eindruck, der auch in den USA wieder anziehenden Zinserwartungen habe der Dollar etwas Boden gegenüber dem Euro gut machen können, bemerken die Analysten der Helaba in ihrem Kommentar zum Wochenauftakt.

    "Übergeordnet befindet sich der Euro-Dollar-Kurs aber in einer seit mehreren Wochen andauernden Konsolidierungsphase, die weitgehend zwischen der 100-Tagelinie (1,1557) und der 200-Tagelinie (1,1633) stattfindet", heißt es in dem Helaba-Morgenkommentar weiter./stk/zb






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