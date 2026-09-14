Kaufzone bereit!

Seit Anfang September befindet sich die Aktie nun in einer relativ steilen Korrektur. Dabei fiel sie in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei rund 434,00 Euro zurück. Der gleitende Durchschnitt sorgte dort zwar kurzfristig für eine Stabilisierung, doch aus technischer Sicht könnte die Korrektur damit noch nicht abgeschlossen sein.

Bereits in der technischen Analyse vom 31. August 2026 wurde im Wochenchart auf die auffällige negative Divergenz bei RSI und MACD hingewiesen. Gleichzeitig wurde vor einem möglichen finalen Kursschub, einem sogenannten Blow-Off, gewarnt. Tatsächlich erreichte die Allianz-Aktie anschließend ihr bisheriges Hoch bei 454,60 Euro.

Möglich wäre eine weitere Abwärtswelle, die den Kurs erneut in den Bereich der früher favorisierten Kaufzone um 419,00 Euro führen könnte. Auch die ehemalige obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals könnte dabei eine Rolle spielen.

Für Anleger ergeben sich damit unterschiedliche Möglichkeiten. Wer auf steigende Kurse setzt, könnte sich an der genannten Kurszielmarke orientieren. Umgekehrt könnten erfahrene Anleger mit Leerverkäufen auf einen weiteren Rückgang der Aktie setzen.

Trotz der aktuellen Warnsignale sollte jedoch der übergeordnete Blick nicht verloren gehen: Die Allianz-Aktie zeichnet sich weiterhin durch eine hohe technische Stärke aus. Daher spricht derzeit vieles dafür, dass es sich zunächst um eine normale Konsolidierung innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends handelt und noch nicht um einen grundlegenden Trendwechsel.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Market-Sell-Order : 442,30 Euro

Kursziel : 419,00 Euro

Renditechance via DY8HVX : 45 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 7 Tage

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Allianz SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN5ERX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,23 - 5,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 390,8232 Euro Basiswert: Allianz SE KO-Schwelle: 390,8232 Euro akt. Kurs Basiswert: 442,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,39 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8HVX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,84 - 4,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 490,1273 Euro Basiswert: Allianz SE KO-Schwelle: 490,1273 Euro akt. Kurs Basiswert: 442,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 419,00 Euro Hebel: 9,03 Kurschance: + 45 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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