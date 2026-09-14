Bullische Tendenzen

Auch die Form dieser Korrektur ist interessant. Die Aktie bewegt sich innerhalb eines nach unten gerichteten Keils. Ein solches Muster kann darauf hindeuten, dass die Aktie lediglich eine Verschnaufpause innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends einlegt. Sollte der Kurs anschließend nach oben ausbrechen, könnte die nächste Aufwärtsbewegung starten.

Für Anleger besonders wichtig: Der seit April letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Die derzeitige Schwäche muss daher noch nicht als Zeichen für einen grundlegenden Trendwechsel gewertet werden. Vielmehr kann sie bislang als normale Korrektur nach den zuvor erzielten Kursgewinnen betrachtet werden.

Ein wichtiges Signal wäre erreicht, wenn die DHL-Aktie einen Handelstag oberhalb von 56,75 Euro beendet. In diesem Fall würde die Wahrscheinlichkeit für weitere Kursgewinne deutlich steigen. Das erste Ziel wären dann die Jahreshochs bei 58,30 Euro. Sollte auch diese Marke nachhaltig überwunden werden, könnte mittelfristig der Bereich um 62,96 Euro in den Fokus rücken.

Damit würde sich das aktuelle Chartbild für Anleger, die auf steigende Kurse setzen, zunehmend interessant entwickeln. Auf der Unterseite bleibt dagegen zunächst das Vorwochentief bei 54,06 Euro die entscheidende Marke. Erst wenn dieser Bereich nachhaltig unterschritten wird, müsste mit einer weiteren Abwärtsbewegung gerechnet werden.

In diesem Fall könnte die untere Begrenzung des seit April letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrendkanals bei 51,14 Euro zum nächsten Ziel werden. An dieser Marke dürfte sich dann entscheiden, ob die DHL-Aktie ihren übergeordneten Aufwärtstrend fortsetzen kann oder ob sich aus der bisherigen Korrektur eine größere Abwärtsbewegung entwickelt.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 56,75 Euro

Kursziele : 58,30 und 62,96 Euro

Renditechance via DN44EE : 125 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

DHL AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN44EE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,50 - 0,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 50,0268 Euro Basiswert: DHL AG KO-Schwelle: 50,0268 Euro akt. Kurs Basiswert: 55,02 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 62,96 Euro Hebel: 10,00 Kurschance: + 125 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5DXN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,53 - 0,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 60,2215 Euro Basiswert: DHL AG KO-Schwelle: 60,2215 Euro akt. Kurs Basiswert: 55,02 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,47 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.