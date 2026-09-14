🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Doppelter Zinsschock voraus?

    745 Aufrufe 745 0 Kommentare 0 Kommentare

    Öl bei 107 US-Dollar: Diese Woche wird zum Stresstest für Anleger

    Öl wird teurer, Aktien und Gold verlieren. Anleger zittern vor den Zinsentscheidungen in Washington und Tokio. Was jetzt eingepreist ist. Wo neue Enttäuschungen drohen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen nach Angriffen und schüren Inflation
    • Märkte erwarten Zinserhöhungen in den USA und Japan
    • Aktien und Gold fallen, während der Dollar zulegt
    • Report: KI braucht Strom
    Doppelter Zinsschock voraus? - Öl bei 107 US-Dollar: Diese Woche wird zum Stresstest für Anleger
    Foto: wO-ChatGPT

    Der Broker IG taxiert den Deutschen Aktienindex vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 25.490 Punkte. Damit bleibt er nahe seinem Tief seit Ende Juli bei 25.361 Punkten. Am Freitag hatte der Index noch 0,8 Prozent gewonnen. Die vergangene Woche beendete er dennoch mit einem Verlust von rund 1,8 Prozent.

    Thomas Altmann von QC Partners warnt vor wachsender Nervosität nach zwei Verlustwochen. Seit Mitte Januar bewege sich der Markt unter starken Schwankungen seitwärts. Nicht alle Anleger verfügten über komfortable Buchgewinne.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    23.775,27€
    Basispreis
    17,26
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.173,59€
    Basispreis
    16,75
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Technologiewerte unter Druck

    Japans Nikkei verlor 0,8 Prozent, der südkoreanische Leitindex KOSPI sank um 2,1 Prozent. Chinesische Standardwerte gaben 0,4 Prozent nach. Besonders litten Aktien rund um künstliche Intelligenz. Die Chefs von OpenAI und Anthropic hatten laut Reuters eine langsamere Entwicklung gefordert, um Risiken zu begrenzen.

    Auch die US-Terminmärkte signalisierten Verluste. Die Kontrakte auf den S&P 500 sanken um 0,4 Prozent. Nasdaq-Futures verloren 1,1 Prozent.

    Ben Snider von Goldman Sachs erwartet dennoch einen anhaltenden Bullenmarkt. Starke Unternehmensgewinne könnten höhere Finanzierungskosten abfedern. Historisch verlor der S&P 500 in den ersten drei Monaten nach Beginn eines Zinserhöhungszyklus durchschnittlich zwei Prozent. Nach zwölf Monaten lag er dagegen im Schnitt neun Prozent höher.

    Angriffe treiben Ölpreise hoch

    Brent verteuerte sich zeitweise um 2,6 Prozent auf 107,36 US-Dollar je Barrel. US-Rohöl (WTI) stieg um 2,4 Prozent auf 102,48 US-Dollar. Neue Angriffe auf Saudi-Arabien und Schiffe im Persischen Golf verschärfen die Versorgungsängste.

    Hinzu kommen der Ausfall einer saudischen Ölpipeline und Gefahren für wichtige Schifffahrtsrouten. Ein Treffen zwischen dem Iran und arabischen Golfstaaten zur Öffnung der Straße von Hormus wurde verschoben. Analysten befürchten deshalb länger hohe Energiepreise und zusätzlichen Inflationsdruck.

    Anleihen: Zinserhöhung rückt näher

    Die Rendite zehnjähriger US-amerikanischer Staatsanleihen lag bei 4,974 Prozent. Zweijährige Papiere rentierten mit 4,6148 Prozent. In der vergangenen Woche waren die Renditen um 19 beziehungsweise 26 Basispunkte gestiegen.

    Nach den jüngsten Inflationsdaten preisen Händler laut dem Zinsbarometer FedWatch eine Wahrscheinlichkeit von rund 86 Prozent für eine amerikanische Zinserhöhung am Mittwoch ein. Erwartet werden 25 Basispunkte. Es wäre die erste Anhebung seit Mitte 2023.

    Michael Feroli von JPMorgan rechnet mit Zinsschritten im September und Dezember. Bleiben konkrete Maßnahmen aus, könne die Notenbank ihre Glaubwürdigkeit gefährden.

    Devisen: US-Dollar fester, Yen nahe Hoch

    Der Euro gab um 0,1 Prozent auf 1,159 US-Dollar nach. Das britische Pfund notierte bei 1,352 US-Dollar. Der Dollarindex stieg um 0,12 Prozent auf 99,22 Punkte.

    Der Yen verlor 0,3 Prozent auf 154,03 Yen je US-Dollar. Er blieb jedoch nahe seinem Siebenmonatshoch. Im September hat die japanische Währung bislang vier Prozent gewonnen.

    Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beidesBei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.
    Prämie sichern

     

    Für Freitag kalkulieren die Märkte mit rund 76 Prozent Wahrscheinlichkeit eine japanische Zinserhöhung auf 1,25 Prozent ein. Für weitere Yen-Gewinne müsse die Notenbank auch danach ein zügiges Straffungstempo signalisieren, erklären Analysten der Mitsubishi UFJ Financial Group.

    Gold: Höhere Zinsen bremsen

    Gold verbilligte sich am Kassamarkt um 0,3 Prozent auf 4.334 US-Dollar je Feinunze. Amerikanische Goldfutures verloren 0,8 Prozent auf 4.375 US-Dollar. Zuvor hatte das Edelmetall bereits drei Wochenverluste hintereinander verzeichnet.

    Tim Waterer von KCM Trade sieht steigende Energiepreise und höhere Zinserwartungen als Belastung. Höhere Zinsen machen verzinste Anlagen gegenüber Gold attraktiver. Die geopolitischen Risiken könnten bei Kursrückgängen allerdings wieder Käufer anziehen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Doppelter Zinsschock voraus? Öl bei 107 US-Dollar: Diese Woche wird zum Stresstest für Anleger Öl wird teurer, Aktien und Gold verlieren. Anleger zittern vor den Zinsentscheidungen in Washington und Tokio. Was jetzt eingepreist ist. Wo neue Enttäuschungen drohen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     