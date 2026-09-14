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    Stärkste Kraft im Rat

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    Salzgitter wird AfD-Hochburg

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD wird stärkste Kraft im Stadtrat von Salzgitter
    • AfD-Kandidatin Mair erreicht OB-Stichwahl in Salzgitter
    • AfD legt landesweit deutlich auf 15,9 Prozent zu
    Stärkste Kraft im Rat - Salzgitter wird AfD-Hochburg
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    SALZGITTER (dpa-AFX) - Salzgitter wird zu einer Hochburg der AfD in Niedersachsen: Mit knappem Vorsprung ist die AfD stärkste Kraft im Stadtrat von Salzgitter geworden. Auch bei der Oberbürgermeisterwahl in der Stadt mit gut 100.000 Einwohnern ist die Partei weiter im Rennen.

    Von allen abgegebenen Stimmen entfielen bei der Stadtratswahl 27,39 Prozent auf die Partei. Damit landete die AfD knapp vor der SPD (25,85 Prozent) und der CDU (23,23). Der Verfassungsschutz in Niedersachsen stuft die AfD als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt ein. Die Partei wehrt sich dagegen juristisch.

    Im Kampf um das Oberbürgermeisteramt in Salzgitter geht zudem die AfD-Kandidatin Patricia Mair in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Frank Klingebiel (CDU). Klingebiel vereinte 45,61 Prozent der Stimmen auf sich, Mair kam auf 25,67.

    Amtsinhaber siegte vor fünf Jahren im ersten Anlauf

    Bei der vorherigen Wahl 2021 hatte Klingebiel mit 54,91 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit geholt. Im Stadtrat lag seine CDU damals auf Rang zwei hinter der SPD. Die AfD rangierte mit rund 10 Prozent auf dem dritten Platz

    Salzgitter hat einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund, soziale Problemlagen und eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote. Zuletzt sorgte die Stadt bundesweit für Aufmerksamkeit, als der Stadtrat im Dezember 2025 mehrheitlich beschloss, eine Arbeitspflicht für Asylbewerber prüfen zu lassen. Salzgitter ist ein Zusammenschluss mehrerer Orte und hat für eine Großstadt eine vergleichsweise geringe Bevölkerungsdichte.

    AfD auch landesweit deutlich verbessert

    Auch landesweit schnitt die AfD in Niedersachsen gut ab. Die Partei wurde laut vorläufigem Ergebnis auf Kreisebene mit 15,9 Prozent drittstärkste Kraft hinter CDU und SPD. Damit konnte sie ihr Ergebnis von 4,6 Prozent bei der vorherigen Kommunalwahl mehr als verdreifachen./xma/DP/zb







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