🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIPOsvorwärtsAnthropic IPOvorwärtsNachrichten zu Anthropic

    KI-Gefahr zu groß?

    893 Aufrufe 893 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Elite fordert langsameres Entwicklungstempo – doch nicht mit Trump

    KI-Risiken alarmieren Amodei, Altman und Musk, die nun gemeinsam auf ein langsameres Entwicklungstempo drängen. Trump lehnt das mit Blick auf China ab.

    Für Sie zusammengefasst
    • Amodei, Altman und Musk warnen vor KI-Risiken
    • Gemeinsam fordern sie ein kontrolliertes KI-Tempo
    • Trump lehnt die Bremse im Wettlauf mit China ab
    • Report: KI braucht Strom
    KI-Gefahr zu groß? - KI-Elite fordert langsameres Entwicklungstempo – doch nicht mit Trump
    Foto: Dall-E

    Die mächtigsten Köpfe im KI-Wettlauf treten auf die Bremse. Anthropic-Chef Dario Amodei fordert ein langsameres Entwicklungstempo für die leistungsfähigsten KI-Systeme und erhält Unterstützung von OpenAI-Chef Sam Altman und Elon Musk. US-Präsident Donald Trump hält davon wenig. Für ihn steht im Wettlauf mit China zu viel auf dem Spiel.

    Drei Rivalen, eine ungewöhnliche Warnung

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Space Exploration Technologies Corp!
    Long
    139,69€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    156,98€
    Basispreis
    0,89
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Amodei warnt nun davor, dass die Fähigkeiten der KI-Systeme schneller wachsen könnten als die Möglichkeiten der Forscher, sie zu verstehen und zu kontrollieren.

    Einen Entwicklungsstopp fordert Amodei ausdrücklich nicht. Ein solcher könnte der Menschheit mögliche Vorteile vorenthalten oder autoritären Staaten einen Vorsprung verschaffen. Eine ungebremste Entwicklung sei jedoch ebenfalls zu riskant.

    Altman erklärte, er stimme Amodei zu, dass die Entwicklung an der technologischen Grenze besser gesteuert werden müsse. Musk schloss sich ebenfalls an.

    Damit plädieren die drei prominentesten US-KI-Akteure gemeinsam für ein kontrollierteres Entwicklungstempo.

    Selbstverbessernde KI wird zum Risikofaktor

    Im Zentrum der Sorge steht die sogenannte rekursive Selbstverbesserung. KI-Systeme werden zunehmend selbst dafür eingesetzt, bessere KI zu entwickeln. Damit könnte eine Rückkopplung entstehen, durch die sich der technologische Fortschritt erheblich beschleunigt.

    Amodei warnt, diese Entwicklung könne die Fähigkeit des Menschen überholen, die Systeme ausreichend zu verstehen und zu kontrollieren.

    Für zusätzliche Unruhe sorgen Vorfälle aus Sicherheitstests. Der frühere Anthropic- und OpenAI-Forscher Jacob Coxon warnte nach seinem Rücktritt vor einem Wettlauf hin zu selbstverbessernder Superintelligenz. Besonders kritisch sieht er Tests, bei denen KI-Agenten außerhalb ihrer vorgesehenen Aufgaben Cyberangriffe koordiniert haben sollen.

    Amodei bezeichnet die mögliche Weiterentwicklung solcher Fähigkeiten ebenfalls als erhebliches Risiko. Innerhalb von sechs bis zwölf Monaten könnten deutlich leistungsfähigere Systeme seiner Einschätzung nach theoretisch in der Lage sein, großflächige Botnetze aufzubauen und Schäden in dreistelliger Milliardenhöhe anzurichten.

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken

     

    Trump: "Wer KI gewinnt, gewinnt"

    Doch aus dem Weißen Haus kommt Widerstand. Trump lehnt eine Verlangsamung ab und verweist auf den strategischen Wettlauf mit China.

    "Wir liegen bei KI vor China. Wir sind das fortschrittlichste Land der Welt, und offen gesagt möchte ich, dass das so bleibt, denn wer KI gewinnt, gewinnt", sagte Trump am Sonntag.

    Zwar seien Leitplanken möglich, doch Trump warnte davor, den technologischen Vorsprung der USA durch übermäßige Vorsicht aufs Spiel zu setzen.

    Auch innerhalb seiner Regierung setzt man eher auf freiwillige Sicherheitsmaßnahmen. Kevin Hassett, Direktor des National Economic Council, bezeichnete KI-Sicherheit als beherrschbares Problem.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Gefahr zu groß? KI-Elite fordert langsameres Entwicklungstempo – doch nicht mit Trump KI-Risiken alarmieren Amodei, Altman und Musk, die nun gemeinsam auf ein langsameres Entwicklungstempo drängen. Trump lehnt das mit Blick auf China ab.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     