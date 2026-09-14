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    3,3 Mio. Unzen Goldressource

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    Kalifornien-Explorer sucht moderne Chancen bei historischer Mine

    3,3 Mio. Unzen Goldressource - Kalifornien-Explorer sucht moderne Chancen bei historischer Mine
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    89 Prozent des einst gefundenen Goldes liegen bei Lode Gold Resources noch immer im Boden. Nach der Ausgliederung seiner Kanada-Projekte setzt das Unternehmen nun voll auf sein kalifornisches Fremont-Projekt mit 3,3 Mio. Unzen Ressource und frischer Bohrgenehmigung.

     

    In den 1940er-Jahren förderte die Fremont-Mine in Kalifornien Gold mit Gehalten von 10,7 Gramm pro Tonne, bis der Betrieb 1942 kriegsbedingt eingestellt wurde. Zurückgelassen wurden dabei schätzungsweise 89 Prozent der ursprünglich vorhandenen Unzen, denn ausgebeutet wurden lediglich 8 Prozent des bekannten Adersystems. Genau dort setzt Lode Gold Resources (WKN: A415CV / ISIN: CA54019J1049) heute an: als erster Eigentümer, der das Potenzial eines modernen, hochgradigen Untertagebaus auf dem Fremont-Projekt systematisch untersucht.

     

    Das Unternehmen, bis Anfang 2024 noch unter dem Namen Stratabound Minerals bekannt, hat seine Strategie seit Februar 2026 deutlich geschärft. Vier Explorationsprojekte im Yukon und in New Brunswick wurden auf die neu gegründete Firma Gold Orogen Resources ausgegliedert, wobei bestehende Lode-Gold-Aktionäre Anteile am neuen Unternehmen erhielten. Der Kurs von Lode Gold legte im Zuge der Ausgliederung deutlich zu, da Markt und Unternehmen den inneren Wert der verbleibenden Vermögenswerte höher einstuften als die damalige Marktkapitalisierung. Seither kann sich Lode Gold zu 100 Prozent auf sein Flaggschiff konzentrieren.

     

    Der Mother Lode Goldgürtel als historisches Schwergewicht

     

    Fremont liegt im Mariposa County, mitten im legendären Mother Lode Goldgürtel, einem 190 Kilometer langen Streifen, der während des kalifornischen Goldrauschs über 50 Millionen Unzen Gold hervorbrachte und maßgeblich zur Gründung zahlreicher Städte und zur Erschließung der Region beitrug. Das Projekt selbst deckt einen 4 Kilometer langen Streckenabschnitt dieses Gürtels ab und liegt vollständig auf eigenem, patentiertem Land, das als sogenannte „Opportunity-Zone“ der Trump-Administration eingestuft ist und damit von besonderen Steuervergünstigungen profitiert. Hinzu kommt eine ausgezeichnete Infrastruktur: ganzjähriger Straßenzugang, Wasserversorgung, Strom aus Wasserkraft sowie Nähe zu Bahnverbindungen, Häfen und Flughäfen. Bis zur Kleinstadt Mariposa sind es gerade einmal 15 Minuten Fahrzeit.

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