Litum erweitert PathAware von der Kollisionswarnung zur Sicherheitsintelligenz für Gabelstapler

PathAware verwandelt Kollisionsrisiken, Beinaheunfälle und Fahreraktivität jetzt in verwertbare Sicherheitsintelligenz und ergänzt Fahrerzugangskontrolle, digitale Prüfungen und Auslastungsanalysen. All das über ein Nachrüstsystem, das für gemischte Gabelstaplerflotten entwickelt wurde.

BOSTON, MA / ACCESS Newswire / 14. September 2026 / Litum hat heute PathAware IQ und PathAware IQ+ vorgestellt und erweitert damit seine Kollisionswarntechnologie für Gabelstapler zu einer vernetzten Plattform für Sicherheitsintelligenz.

PathAware IQ beschränkt sich nicht darauf, Fahrer bei auftretenden Risiken zu warnen. Das System erfasst Sicherheitsereignisse in der gesamten Flotte und überführt sie in visuelle Dashboards und verwertbare Daten. Sicherheitsteams erhalten damit Transparenz über wiederkehrende Risiken, Beinaheunfälle, Fahrer, Fahrzeuge, Bereiche und Schichten.

Organisationen können so von der Reaktion auf Vorfälle dazu übergehen, Muster früher zu erkennen, Fahrerschulungen gezielt auszurichten, wiederkehrende Gefahren zu beheben und zu messen, ob Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich wirken.

PathAware IQ+ baut auf dieser Sicherheitsintelligenz auf und ergänzt digitale Abfahrtskontrollen sowie Auslastungsberichte. Damit verbindet es das Geschehen rund um den Gabelstapler mit der Frage, wie die Flotte genutzt wird.

Das Nachrüstsystem funktioniert über Gabelstaplermarken und -modelle hinweg, bei geleasten wie bei eigenen Fahrzeugen, und erfordert weder Kameras noch verpflichtende Wearables für Fußgänger oder eine flächendeckende RTLS-Installation.

Mit PathAware können Unternehmen jetzt:

- Kollisionsrisiken mit Fußgängern, Fahrzeugen und Hindernissen ohne Kameras oder Wearables erkennen

- Beinaheunfälle und Sicherheitsereignisse in visuelle Dashboards, Trends und verwertbare Sicherheitsintelligenz überführen

- Fahrerberechtigungen, Fahrzeugzugang und digitale Abfahrtskontrollen verwalten

- Die Auslastung von Gabelstaplern in gemischten Flotten nachvollziehen, ohne flächendeckendes RTLS

IQ und IQ+ laufen beide auf dem neuen Onboard Hub, einem Gerät in der Fahrerkabine, das Fahrer, Gabelstapler und Sicherheitsprozesse miteinander verbindet. Es liefert Kollisionswarnungen in Echtzeit und, je nach PathAware-Ausbaustufe, Fahrerauthentifizierung, Zugangskontrolle, digitale Prüfungen, Vorfallmeldung und Auslastungsdaten über dasselbe fahrzeugbasierte System. Aus einer Warnung, die ein einzelner Fahrer hört, wird so ein Datensatz, den die gesamte Organisation einsehen kann.

„Die meisten Unternehmen wissen, wann ein Unfall passiert. Was sie nicht sehen, sind die Tausenden riskanten Interaktionen und Beinaheunfälle, die davor stattfinden", sagt Ozgur Ulku, CEO von Litum. „PathAware IQ macht aus diesen Ereignissen verwertbare Sicherheitsintelligenz. Sicherheitsteams erkennen Muster, richten Schulungen dort aus, wo sie tatsächlich benötigt werden, und begegnen Risiken, bevor daraus Vorfälle werden. Und das alles ohne flächendeckendes RTLS."

Warum PathAware anders funktioniert

PathAware kombiniert KI-gestützte Sensorik und UWB-Technologie direkt am Gabelstapler. So lassen sich Fußgänger, Fahrzeuge und Hindernisse erkennen, ohne Kameras und ohne verpflichtende Wearables für Fußgänger.

Da PathAware nachrüstbar und fahrzeugbasiert ist, funktioniert es in gemischten Flotten über Gabelstaplermarken und -modelle hinweg, bei geleasten wie bei eigenen Fahrzeugen. Die Einführung erfolgt Fahrzeug für Fahrzeug. Unternehmen können dort beginnen, wo das Risiko am höchsten ist, und erweitern, ohne zuvor eine flächendeckende RTLS-Infrastruktur zu installieren.

Drei Ausbaustufen: Starten Sie mit dem, was Sie brauchen

PathAware Core: Fahrer warnen, sobald Risiken entstehen

Für Betriebe, die das unmittelbare Kollisionsrisiko senken wollen, ohne zusätzliche Infrastruktur aufzubauen.

PathAware Core erkennt Fußgänger, Fahrzeuge und Hindernisse im Umfeld des Gabelstaplers und gibt konfigurierbare audiovisuelle Warnungen an den Fahrer aus. UWB ergänzt die gegenseitige Wahrnehmung von Fahrzeugen, während Fußgänger ohne Tags erkannt werden und verpflichtende Wearables damit entfallen.

PathAware IQ: Sicherheitsereignisse in verwertbare Intelligenz verwandeln

Für Sicherheitsteams, die verstehen müssen, was über die Warnung hinaus geschieht.

Jedes erkannte Risiko kann zu Daten werden. PathAware IQ erfasst Sicherheitsereignisse in der gesamten Flotte und überführt sie in visuelle Dashboards, die zeigen, wo, wann und wie Risiken entstehen.

Sicherheitsteams erkennen wiederkehrende Kollisionsmuster, vergleichen Risiken über Fahrzeuge und Schichten hinweg, identifizieren Fahrer oder Bereiche, die zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern, und verfolgen, ob Korrekturmaßnahmen das Risiko im Zeitverlauf senken.

Statt sich in erster Linie auf gemeldete Vorfälle zu stützen, gewinnen Sicherheitsverantwortliche Einblick in die Tausenden von Interaktionen und Beinaheunfällen, die einem Unfall vorausgehen.

IQ ergänzt außerdem Fahreridentifikation und Zugangskontrolle über den Onboard Hub. Fahrer identifizieren sich mit einer NFC-Karte oder einem kompatiblen Litum-Tag, sodass der Fahrzeugzugang auf autorisierte Fahrer beschränkt werden kann.

PathAware IQ+: Intelligenz auf Prüfungen und Auslastung ausweiten

Für Organisationen, die Sicherheit, Compliance und Flottenentscheidungen miteinander verbinden wollen.

PathAware IQ+ digitalisiert die Abfahrtskontrolle direkt am Fahrzeug. Die Durchführung kann verbindlich vorgegeben werden, Mängel lassen sich sofort melden, Vorgesetzte können benachrichtigt und Nachweise für Nachverfolgung und Audits aufbewahrt werden.

IQ+ erfasst zudem Auslastungskennzahlen, darunter aktive Zeit, Leerlaufzeit, Motorlaufzeit, Lastanteil und Nutzungsmuster.

Betriebsteams erhalten damit ein klareres Bild davon, welche Gabelstapler stark genutzt werden, welche stillstehen und bei welchen Fahrzeugen eine Umverteilung infrage kommt. Das unterstützt bessere Entscheidungen, bevor Leasingverträge verlängert oder zusätzliche Geräte angeschafft werden.

Mehr Schutz dort, wo er gebraucht wird

Zwei optionale Funktionen erweitern PathAware:

- SlowDown reduziert die Fahrzeuggeschwindigkeit automatisch, wenn definierte Risiken erkannt werden oder ein Gabelstapler einen konfigurierten Sicherheitsbereich befährt.

- ZoneLite ermöglicht Geofencing für Kreuzungen, Fußgängerüberwege, Sperrbereiche und Geschwindigkeitszonen, ohne vollständige RTLS-Installation.

Starten Sie mit dem Gabelstapler. Erweitern Sie auf RTLS, wenn Sie es brauchen.

PathAware ist zugleich als Einstieg in umfassendere operative Intelligenz konzipiert.

Organisationen, die später die RTLS-Plattform von Litum ergänzen, können von Sicherheit und Auslastung auf Fahrzeugebene zu flächendeckender Fahrzeugortung, Verkehrsanalysen, Bewegungsmustern, Stautransparenz und weiteren operativen Analysen erweitern.

So entsteht für Organisationen ein praktikabler Weg von der unmittelbaren Gabelstaplersicherheit zu flächendeckender operativer Intelligenz, ohne die vollständige Infrastrukturinvestition am ersten Tag.

PathAware Core, PathAware IQ und PathAware IQ+ sind als Abonnement pro Fahrzeug erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter https://litum.com/forklift-safety-collision-warning-telematics/.

Über Litum

Litum bietet standortbasierte Sicherheit und operative Intelligenz für komplexe physische Umgebungen. Die Technologie des Unternehmens kombiniert fortschrittliche Sensorik, Ortungstechnologien, vernetzte Geräte und Unternehmenssoftware, um die Bewegung von Menschen, Fahrzeugen, Assets und Arbeitsabläufen in verwertbare Intelligenz zu überführen.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützt Litum Unternehmen aus Industrie und Gesundheitswesen in mehr als 50 Ländern und arbeitet mit über 120 Kunden zusammen, darunter mehr als 40 Fortune-500-Unternehmen.

Mehr erfahren Sie unter litum.com.

Kontakt

Dilge Imer

Marketing Communications Manager

media@litum.com

+90 538 681 0440

SOURCE: Litum

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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