JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 580 auf 525 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Freitag ein Finetuning an ihren Schätzungen vor dem Bericht zum dritten Quartal vor. Sie berücksichtigte dabei jüngste Branchendaten ebenso wie geopolitische Entwicklungen./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 17:17 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 413,3EUR auf Tradegate (14. September 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 525

Kursziel alt: 580

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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