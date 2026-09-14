JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 580 auf 525 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Freitag ein Finetuning an ihren Schätzungen vor dem Bericht zum dritten Quartal vor. Sie berücksichtigte dabei jüngste Branchendaten ebenso wie geopolitische Entwicklungen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 17:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 17:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 413,3EUR auf Tradegate (14. September 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 525
Kursziel alt: 580
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 525
Kursziel alt: 580
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte