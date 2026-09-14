Super Micro, Palantir und Strategic Resources - ein Rohstoff Geheimtipp: Welche Aktie hat das größte Potenzial?
Man hat das Gefühl, dass ohne die KI-Boomer-Aktien Super Micro Computer und Palantir, natürlich im Sog von Nvidia und Co., kaum noch etwas im Bereich der Künstlichen Intelligenz läuft. Die Welt rüstet auf bei Serverräumen und auch die Datenanalysen …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Man hat das Gefühl, dass ohne die KI-Boomer-Aktien Super Micro Computer und Palantir, natürlich im Sog von Nvidia und Co., kaum noch etwas im Bereich der Künstlichen Intelligenz läuft. Die Welt rüstet auf bei Serverräumen und auch die Datenanalysen im Regierungs- und Unternehmenssektor schreiten im Eiltempo voran. Palantir und Super Micro bilden damit das fundamentale Rückgrat der neuen KI-Weltwirtschaft. Ohne diese beiden wäre der Boom nicht in dieser Geschwindigkeit vorangeschritten. Aber was wäre KI ohne die strategischen Rohstoffe und auch den immer wichtiger werdenden nachhaltigen Industrieprozessen? Da würde selbst die modernste Tech-KI-Revolution schnell an ihre physischen Grenzen stoßen. Daher schauen wir uns in unserer Analyse von diesen dreien die jüngsten Finanzzahlen, ihre Strategien und die charttechnischen Ausbruchsmuster an. Sie erfahren, wo sich der Einstieg jetzt lohnen könnte und welche Aktie(n) unmittelbar vor einem Kurssprung stehen könnte(n).
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte