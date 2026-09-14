Streit mit Großaktionär
Hugo Boss braucht neuen Aufsichtsratschef
- Hugo-Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm tritt ab
- Sturm legt sein Mandat zum 15. Oktober nieder
- Frasers Group hält fast 48 Prozent an Hugo Boss
METZINGEN (dpa-AFX) - Nach der gescheiterten Übernahme durch die Frasers Group räumt der Aufsichtsratschef des Modekonzerns Hugo Boss seinen Posten. Stephan Sturm habe sich entschieden, sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 15. Oktober niederzulegen, teilte das Unternehmen am Montag in Metzingen mit. Die Entscheidung folge auf "konstruktive Gespräche vor dem Hintergrund der jüngsten Veränderungen in der Aktionärsstruktur".
Die Frasers Group hatte in den vergangenen Monaten versucht, bei Hugo Boss ans Ruder zu kommen. Die Übernahme war zwar knapp gescheitert, allerdings hielten die Briten zuletzt fast 48 Prozent an dem Modehaus. Das Verhältnis zwischen Großaktionär und Unternehmensführung war dabei schon länger angespannt: Frasers hatte Aufsichtsratschef Sturm im Dezember etwa das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung.
Sturm war Mitglied und Chef des Gremiums seit Mai 2025. Hugo Boss will nun einen Nachfolger suchen./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 37,77 auf Tradegate (14. September 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Von den letzten 3 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -3,19 %/+30,82 % bedeutet.
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Die Antwort fand ich durchaus interessant: Wenn Hugo Boss eigene Aktien zurückkauft und anschließend einzieht, während Frasers keine seiner Aktien verkauft, könnte sich der prozentuale Anteil von Frasers automatisch erhöhen.
Nach Abschluss des Übernahmeangebots hält die Frasers Group rund 47,89 % an Hugo Boss.
Nehmen wir vereinfacht an, Hugo Boss kauft 7,5 % aller Aktien zurück und zieht diese ein, während Frasers keine Aktien abgibt. Dann wäre der rechnerische Anteil:
47,89 % ÷ (100 % − 7,5 %) ≈ 51,77 %
Frasers würde damit rechnerisch von 47,89 % auf etwa 51,8 % steigen und die absolute Mehrheit überschreiten.
Das finde ich besonders interessant: Der Aktienrückkauf könnte eine mögliche Übernahme also nicht unbedingt erschweren, sondern die Position von Frasers sogar weiter stärken
Ich vermute weiterhin, dass Frasers Group sowie der italienische Großaktionär, aber auch die erwähnten Banken Optionen geschrieben haben sodass sich die Aktienpositionen z.T. wechselseitig aufheben.
Dennoch ist die schiere Größe der Finanzinstrumente nach meiner Einschätzung erstaunlich!
Lass da 10% andienen an Aktienzahl.....dann haben sie den ersten Stich schon als Geschenk erhalten.......