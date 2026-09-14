UBS stuft STMicro auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht bei den Franzosen weiter ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, wie er am Freitag schrieb. Sie bedienten zwei enorm wachstumsstarke Themen im Bereich der KI-Rechenzentren: Leistungshalbleiter und Silizium-Photonik./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 43,50EUR auf Tradegate (14. September 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
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