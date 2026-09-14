JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Der Wandel des Bierbrauers von expansivem zu organischem Wachstum sei eine der größten unbemerkt gebliebenen Storys, seit er den Sektor beobachte, schrieb Edward Mundy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Belgier würden zur "Coca-Cola des Biers" - mit Größe, starkem Produktportfolio und verbesserten Marketingfähigkeiten zum Erfolg./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 67,18EUR auf Tradegate (14. September 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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