JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Der Misserfolg der SERENA-4-Brustkrebsstudie dürfte die Aktien unter Druck setzen, auch wenn die Erwartungen recht gering gewesen seien, schrieb Michael Leuchten in seinem am Sonntag vorliegenden Kommentar. Denn Giredestrant von Roche habe unter gleichen Voraussetzungen ebenfalls keinen Erfolg gezeigt. Viel wichtiger für Astrazeneca seien allerdings die CAMBRIA-Studien mit Camizestrant als ergänzender Therapie./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2026 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2026 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 135,5EUR auf Tradegate (14. September 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

