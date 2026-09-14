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    Nano One für den erstmals stattfindenden Canada Investment Summit 2026 ausgewählt

    Nano One für den erstmals stattfindenden Canada Investment Summit 2026 ausgewählt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Highlights

     

    • Nano One Materials wurde für den Canada Investment Summit geprüft und ausgewählt.
    • Ausgerichtet von der kanadischen Regierung in Partnerschaft mit CPP Investments und PSP Investments.
    • Der Gipfel bringt mehr als 100 der weltweit größten Investoren sowie führende CEOs und Wirtschaftsvertreter zusammen, um neue Investitionen in wichtige Projekte zum Ausbau und zur Stärkung Kanadas zu gewinnen.
    • Nano One wird seine kürzlich angekündigte Canada DevCo vorstellen, ein Projekt zum Aufbau einer LFP-Kathodenproduktion in Kanada.

     

    Vancouver (Kanada), den 14. September 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es in den Investitionsprospekt des erstmals stattfindenden Canada Investment Summit 2026 (der „Summit“) aufgenommen wurde. Dabei handelt es sich um eine von der kanadischen Regierung geprüfte und kuratierte Auswahl von Investitionsmöglichkeiten, die den teilnehmenden Investoren vorgestellt werden.

     

    Der von Premierminister Mark Carney angekündigte Gipfel wird von der kanadischen Regierung in Zusammenarbeit mit dem Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments“) und dem Public Sector Pension Investment Board („PSP Investments“) veranstaltet und findet vom 14. bis 15. September 2026 in Toronto statt. Es werden über 100 hochrangige Entscheidungsträger der weltweit größten institutionellen Investoren erwartet, um Investitionen in Großprojekte und Schlüsselbranchen – darunter saubere Energie, kritische Mineralien, neue Technologien und künstliche Intelligenz – voranzutreiben. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit Kanadas zu stärken.

     

    Nano One wird dort sein kürzlich angekündigtes Projekt „Canada DevCo“ vorstellen. Ziel ist der Aufbau einer Produktion von Lithium-Eisenphosphat-Kathoden („LFP“) in Kanada. Geplant ist zunächst eine Anlage mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr, die auf bis zu 100.000 Tonnen pro Jahr erweitert werden kann. Der Gipfel bietet Nano One die Möglichkeit, das Projekt globalen institutionellen Investoren vorzustellen und potenzielle Investitionen sowie Partnerschaften anzubahnen.

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