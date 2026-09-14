JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Hold" belassen. BP dürfte unter Europas großen Ölkonzernen im zweiten Halbjahr am stärksten von höheren Raffiniermargen profitieren, schrieb Mark Wilson in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ab 2027 sinken seine Schätzungen für BP allerdings. Eni profitiere hier am wenigsten. Nach den jüngsten Milliarden-Verträgen in Venezuela ist Wilson allerdings von der Ölförderungs-Story der Italiener überzeugt, sodass er die Eni-Aktien wie auch diejenigen von Shell und Totalenergies zum Kauf empfiehlt./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 20:51 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 6,681EUR auf Tradegate (14. September 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,2

Kursziel alt: 5,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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