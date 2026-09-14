🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLoblaw Companies AktievorwärtsNachrichten zu Loblaw Companies

    Whiskey-Deal auf dem Golfplatz

    1273 Aufrufe 1273 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trumps überraschendes Geschenk an Irland

    Trump macht irischem Whiskey auf dem eigenen Golfplatz ein Geschenk. Derweil boykottieren Kanadier US-Produkte so aggressiv wie nie. Beide Geschichten im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump hebt US-Zoll auf irischen Whiskey auf
    • Kanadier meiden US-Waren zunehmend in Supermärkten
    • Händler setzen stärker auf kanadische Produkte
    • Report: KI braucht Strom
    Whiskey-Deal auf dem Golfplatz - Trumps überraschendes Geschenk an Irland
    Foto: Julia Demaree Nikhinson - AP

    US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag zum Abschluss seines Irlandbesuchs überraschend angekündigt, den Zollsatz von 10 Prozent auf irischen Whiskey aufzuheben, wie Reuters berichtet. Die Abgabe gilt derzeit im Rahmen der Zölle auf alle Wein- und Spirituosenexporte der Europäischen Union in die Vereinigten Staaten.

    Trump verkündete die Neuigkeit vor irischen Golf-Fans bei einem Turnier auf einem Golfplatz seiner eigenen Familie. Zuvor hatte er sich in Dublin mit Irlands Premierminister Micheal Martin getroffen. "Der Taoiseach und Shane haben mich gefragt, ob ich ihnen einen Gefallen tun könnte, weil es so unfair sei, was da vor sich geht", berichtete Trump und meinte damit Martin sowie den Golfer Shane Lowry. Im Namen der Vereinigten Staaten habe er daraufhin zugesagt, die Zölle aufzuheben, sagte er unter lautem Jubel der Menge.

    Bislang galt für Wein- und Spirituosenexporte ein Zollsatz von 15 Prozent aus einem Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Im Juli senkten neue US-Zölle gegen 60 Handelspartner den Satz auf 10 Prozent. Die irische Whiskey-Vereinigung begrüßte die Ankündigung. Direktor Eoin O'Caitin sagte, kaum etwas verdeutliche die Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern besser als irischer Whiskey.

    Kanadier boykottieren US-Produkte

    Wachsender Verbraucherdruck verändert das Bild in kanadischen Supermärkten, berichtet Reuters weiter. Immer mehr Kanadier meiden gezielt US-Waren, Händler müssen ihre Herkunftskennzeichnung verbessern und neue Lieferquellen erschließen.

    Giancarlo Trimarchi, Geschäftsführer der Kette Vince's Market in Ontario, wandte sich auf Facebook an seine Kunden, um zu zeigen, dass die meisten seiner Produkte aus Kanada stammen. "Diesmal ist es viel aggressiver als im letzten Jahr", sagte Trimarchi gegenüber Reuters. Seine vier Filialen führen inzwischen zu rund 90 Prozent kanadische Erzeugnisse.

    Trump selbst zeigte sich am Samstag gegenüber Reportern in Dublin zuversichtlich, dass Kanada bald ein Handelsabkommen abschließen werde, wiederholte aber seine Vorwürfe gegen Kanadas Umgang mit US-Landwirten.

    Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beidesBei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.
    Prämie sichern

     

    Auch große Ketten reagieren: Loblaw Cos, Kanadas größter Lebensmittelhändler, stellte im August wieder Schilder mit Ahornblatt auf. "Es hat einen dauerhaften Wandel in der kanadischen Mentalität gegeben", sagte Gary Sands von der kanadischen Vereinigung unabhängiger Lebensmittelhändler.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Loblaw Companies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 38,20EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Whiskey-Deal auf dem Golfplatz Trumps überraschendes Geschenk an Irland Trump macht irischem Whiskey auf dem eigenen Golfplatz ein Geschenk. Derweil boykottieren Kanadier US-Produkte so aggressiv wie nie. Beide Geschichten im Überblick.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     