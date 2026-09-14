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    ASTA Energy Solutions Aktie verliert deutlich an Wert - -8,42 % - 14.09.2026

    Am 14.09.2026 ist die ASTA Energy Solutions Aktie, bisher, um -8,42 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ASTA Energy Solutions Aktie.

    Besonders beachtet! - ASTA Energy Solutions Aktie verliert deutlich an Wert - -8,42 % - 14.09.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    ASTA Energy Solutions aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.09.2026

    Die ASTA Energy Solutions Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -8,42 % auf 58,70. Damit verliert die Aktie -5,40  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der ASTA Energy Solutions Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 58,70, mit einem Minus von -8,42 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die ASTA Energy Solutions Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -7,22 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um +3,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,52 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ASTA Energy Solutions um +49,62 % gewonnen.

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    Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich -0,07 % im Plus-Minus-Bereich. ASTA Energy Solutions entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,38 %
    1 Monat +19,52 %
    3 Monate -7,22 %
    1 Jahr +49,62 %
    Stand: 14.09.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

    Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 857,08 Mio.EUR € wert.

    14.09.2026: Einladung zum Fonds-Update zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund


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    Großauftrag von ANDRITZ – direkter Read-through für ASTA Energy Solutions?


    ASTA und ANDRITZ haben im Juli einen Langzeitvertrag bis Ende 2031 über systemkritische Kupfer-Roebelstäbe für Hydro- und Turbogeneratoren geschlossen.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von ASTA Energy Solutions?

    BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,37 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -4,07 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -1,37 %.

    Lohnt sich ein Investment in die ASTA Energy Solutions Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der ASTA Energy Solutions Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ASTA Energy Solutions Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    ASTA Energy Solutions

    -9,26 %
    +2,55 %
    +17,52 %
    -9,04 %
    +47,00 %
    ISIN:AT100ASTA001WKN:A4214T
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