BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen belassen. Seit dem Quartalsbericht der Schweden habe sich an den Trends nichts Wesentliches geändert, schrieb Harry Martin am Montag./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:42 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 29,95EUR auf Tradegate (14. September 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.





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