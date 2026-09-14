JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Die Grundlagen für die am Kapitalmarkttag avisierte Konzernstrategie seien gelegt, schrieb Edward Mundy am Freitag nach einem Treffen mit dem Management des Spirituosenherstellers. Nun gehe es um die Umsetzung./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 18,94EUR auf Tradegate (14. September 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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