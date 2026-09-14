Silver One startet Mikrogravitationsmessung im hochgradigen Silberziel 417 von Phoenix Silver, um nach potenziellen dichten Metallkörpern zu suchen

Vancouver, British Columbia / 14. September 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1) („Silver One“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn einer Mikrogravitationsmessung im hochgradigen Gebiet 417 seines Projekts Phoenix Silver in Arizona bekannt zu geben. Dieses Programm stellt einen bedeutenden nächsten Schritt bei der Evaluierung des Potenzials für sehr hochgradiges gediegenes Silber dar, wie durch oberflächennahe Fragmente aus gediegenem Silber belegt wird; eines dieser Fragmente wiegt 190 Kilogramm (417 Pfund) und wird auf Basis der relativen Dichte auf bis zu 70 % Silbergehalt geschätzt (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 5. Februar 2020 und vom 28. Juli 2020).

Das Gebiet 417 ist aufgrund des Vorhandenseins von großen Fragmenten von gediegenem Silber und ermutigenden Bohrergebnissen weiterhin ein prioritäres Explorationsziel. Bei den im Jahr 2024 durchgeführten Bohrungen wurden 3.800 g/t Silber und 0,97 % Kupfer über 0,35 Meter durchteuft. Außerdem wurden anomale Silberwerte (10-90 g/t Ag) in 13 der 30 gebohrten Kernbohrlöchern festgestellt. In allen Bohrlöchern bis auf eines wurden erhöhte Gehalte an Basismetallen (Cu ± Pb ± Zn) festgestellt, was die Stärke und Kontinuität des mineralisierten Systems verdeutlicht (siehe Abbildung 1 und die Pressemitteilung vom 24. Februar 2025). In diesem Bohrprogramm wurden jedoch keine sehr hochgradigen Silberkonzentrationen festgestellt. Die Verteilung und der Abstand der Bohrlöcher deuten darauf hin, dass es sich bei diesen sehr hochgradigen Silberkörpern um linsen- oder zylinderförmige Körper handeln könnte, die innerhalb der nach Osten verlaufenden Strukturen von Gebiet 417 auftreten.

Es ist auch bekannt, dass in den historischen Grubenbauen nordöstlich von Phoenix Silver und in der Mexican Mine, die sich im westlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet, gediegenes Silber vorkommt. Weitere Silberziele wurden im Rahmen einer geophysikalischen ZTEM-Untersuchung identifiziert, die das Unternehmen im Jahr 2024 durchgeführt hat (siehe Abbildung 2 und die Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Februar 2025).

Greg Crowe, President und CEO von Silver One, äußerte sich dazu wie folgt: „Der Start der Mikrogravitationsmessung in Phoenix Silver stellt einen wichtigen Fortschritt in unserer Explorationsstrategie dar. Dieses Verfahren bietet die Möglichkeit, dichte Körper im Untergrund zu entdecken, die bei herkömmlichen Bohrungen möglicherweise übersehen wurden. Ein erfolgreiches Ergebnis im Gebiet 417 könnte eine breitere Anwendung in mehreren hochprioritären Zielgebieten unterstützen, unter anderem in den Zonen Mexican Mine und Nuggets North.“