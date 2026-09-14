JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" belassen. Nach dem ruhigsten Start der atlantischen Hurrikan-Saison seit 1960 sieht Analyst Kamran Hossain noch stärkeren Preisdruck auf die Rückversichererbranche zukommen, wie er am Freitag schrieb. Besonders skeptisch ist er für Swiss Re./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 18:18 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 146,3EUR auf Lang & Schwarz (14. September 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

