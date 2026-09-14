BERNSTEIN RESEARCH stuft ENEL auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Bartlomiej Kubicki am Freitag nach der Präsentation des Konzerns auf der "Strategic Decisions Conference" von Bernstein in London. Die Veranstaltung habe seine optimistische Einschätzung der europäischen Versorgerbranche untermauert./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 14:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 14:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 8,872EUR auf Tradegate (14. September 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
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