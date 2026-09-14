KI-Warnruf schickt deutsche Chipwerte auf Talfahrt

Anthropic-Chef Dario Amodei hatte am Wochenende gewarnt, ein Schwarm autonomer KI-Systeme könnte binnen sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein, das Internet zu kapern und Schäden in Höhe von Hunderten Milliarden US-Dollar anzurichten.

Ein ungewöhnlicher Appell sorgt am Montag für Nervosität an den Börsen. Ausgerechnet führende Köpfe der KI-Branche mahnen zur Vorsicht bei der eigenen Technologie. Das zieht auch in Deutschland Tech- und Halbleiterwerte ins Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Folgen zeigten sich zuerst in Asien. In Seoul büßte SK Hynix zeitweise bis zu sechs Prozent ein, auch Samsung geriet unter Druck, der Kospi startete mit einem Minus von mehr als zweieinhalb Prozent in die Woche.

Noch heftiger traf es SoftBank, die Aktie brach um mehr als zehn Prozent ein, nachdem bekannt wurde, dass OpenAI seine Modellentwicklung verlangsamen und den Börsengang aufs kommende Jahr verschieben will. Der Nikkei rutschte auf den tiefsten Stand seit Anfang August.



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Auch am deutschen Markt ging es für Technologiewerte kräftig bergab. Im Dax verloren Siemens Energy, Infineon und Hochtief bis zu fünf Prozent, in der zweiten Reihe traf es Chipausrüster wie Aixtron, Suss Microtec und Siltronic mit Abschlägen von bis zu sechs Prozent. Vorbörslich gab auch der US-Speicherchiphersteller Micron um vier Prozent nach.

Die Nachfrage nach Rechenleistung bleibe hoch, betonen Analysten. Doch gerade wegen ihrer Bewertung reagierten Technologiewerte empfindlich auf Zweifel an den gewaltigen Investitionssummen.

Ein Marktteilnehmer ordnete die Debatte laut dpa differenzierter ein: Der eigentliche Vorschlag ziele auf unabhängige Bewertungen der Modelle durch Dritte, nicht auf einen abrupten Ausgabenstopp. Für die Branche entstehe dennoch ein neues politisches Risiko, möglicherweise der Auftakt zu einem Regelwerk für KI-Sicherheit und Haftung.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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