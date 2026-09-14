Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 14.09. - MDAX schwach -1,10 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:22) bei 25.443,45 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +2,86 %, Scout24 +2,79 %, Zalando +2,35 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -5,25 %, Siemens Energy -4,81 %, Hochtief -3,99 %
Der MDAX steht bei 31.310,32 PKT und verliert bisher -1,10 %.
Top-Werte: Nemetschek +2,79 %, Porsche Holding SE +1,78 %, Porsche AG +1,65 %
Flop-Werte: AIXTRON -7,44 %, SILTRONIC AG -6,59 %, SUESS MicroTec -6,49 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:36) bei 3.968,19 PKT und fällt um -0,39 %.
Top-Werte: TeamViewer +5,06 %, ATOSS Software +2,94 %, CANCOM SE +2,82 %
Flop-Werte: AIXTRON -7,44 %, SILTRONIC AG -6,59 %, PVA TePla -6,51 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:24) bei 6.277,18 PKT und fällt um -0,74 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +4,36 %, Deutsche Boerse +2,86 %, Koninklijke Ahold Delhaize +2,54 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -5,25 %, Siemens Energy -4,81 %, Schneider Electric -3,66 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.814,89 PKT und fällt um -1,07 %.
Top-Werte: STRABAG +2,37 %, UNIQA Insurance Group +1,60 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,88 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -8,95 %, Lenzing -2,84 %
Der CH 20 steht bei 13.894,01 PKT und gewinnt bisher +0,68 %.
Top-Werte: Novartis +2,99 %, Lonza Group +2,70 %, Givaudan +2,52 %
Flop-Werte: ABB -2,64 %, Logitech International -0,91 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.244,94 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: Telia Company +3,07 %, Swedbank Shs(A) +3,05 %, Tele2 (B) +2,38 %
Flop-Werte: ABB -2,64 %, Sandvik -1,24 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.990,00 PKT und steigt um +0,87 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,32 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,31 %, Coca-Cola HBC +1,42 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,40 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,06 %, Allwyn -0,51 %
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