BERENBERG stuft Rolls-Royce auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Buy" belassen. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost trübe die Aussichten für das Servicegeschäft in der zivilen Luftfahrt ein, schrieb George McWhirter am Freitag. Die Erholung der Flugstunden drehe eine Warteschleife./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 16,70EUR auf Tradegate (14. September 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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