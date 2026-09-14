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    Marktkommentar

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    Kornelius Purps (antea): Müsli wird teurer, Anleihen billiger

    Steigende Rohstoff-, Energie- und Agrarpreise erhöhen den Inflationsdruck. Die EZB verschärft ihren Ton und die US-Administration gießt unfreiwillig Öl ins Feuer.

    Marktkommentar - Kornelius Purps (antea): Müsli wird teurer, Anleihen billiger
    Foto: www.assetstandard.de

    11.09.2026 - 

    Bestimmt kennen Sie auch diese Tage, an denen alles gegen Sie zu laufen scheint. Wenn man frühmorgens in der Küche steht und einem entgleitet die halb gefüllte Müslischale, inklusive verschlimmerndem Auffangreflex, dann ist der Tag ja eigentlich schon verloren. Ähnlich ergeht es derzeit dem Anleihemarkt: Was falsch laufen kann, läuft falsch. Auch in dieser Woche sind die Kurse wieder gefallen und die Anleiherenditen damit weiter gestiegen. Die Aktienmärkte versuchen, sich dagegen zu stemmen, dennoch fiel der DAX diese Woche schneller durch die Marke von 26.000 Punkten als die Müslischale auf den Küchenboden. Was braut sich am Anleihemarkt alles zusammen? Eine aktualisierte Bestandsaufnahme.

    (...)

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    Marktkommentar Kornelius Purps (antea): Müsli wird teurer, Anleihen billiger Steigende Rohstoff-, Energie- und Agrarpreise erhöhen den Inflationsdruck. Die EZB verschärft ihren Ton und die US-Administration gießt unfreiwillig Öl ins Feuer.
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