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    Tradingchance

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    Fraport-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung

    Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 65 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Mit der Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303), geht es seit ihrem Jahreshoch vom 18.2.26 bei 86,95 Euro – nur von kurzen Korrekturphasen unterbrochen – nicht zuletzt wegen streikbedingter und geopolitischer Beeinträchtigungen tendenziell kräftig nach unten. Zuletzt konnte sich die Aktie mit aktuell 59,95 Euro leicht von ihrem Jahrestief vom 11.9.26 bei 58,30 Euro nach oben hin absetzen.

    Wegen des steigenden Gesamtaufkommens der meisten von Fraport betriebenen Flughäfen, wie beispielsweise Ljubljana, Fortaleza, Porto Alegre und Lima bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 85 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Fraport-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Kursniveau von Ende August 2026 bei 65 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 60 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Fraport-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ3WX22, wurde beim Fraport-Aktienkurs von 59,95 Euro mit 0,47 – 0,48 Euro gehandelt. 

    Kann die Fraport-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 65 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,73 Euro (+52 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 55,165 Euro  

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 55,165 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR716Z4, wurde beim Aktienkurs von 59,95 Euro mit 0,51 – 0,53 Euro taxiert.

    Steigt der Kurs der Fraport-Aktie auf 65 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,98 Euro (+85 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 53,107 Euro  

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 53,107 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UP488S7, wurde beim Fraport-Aktienkurs von 59,95 Euro mit 0,74 – 0,75 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Fraport-Aktie auf 65 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,18 Euro (+57 Prozent) ansteigen.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fraport-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fraport-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Fraport-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung Hohes Kursziel
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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