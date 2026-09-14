Fraport-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung

Wegen des steigenden Gesamtaufkommens der meisten von Fraport betriebenen Flughäfen, wie beispielsweise Ljubljana, Fortaleza, Porto Alegre und Lima bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 85 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Fraport-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Kursniveau von Ende August 2026 bei 65 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Mit der Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303), geht es seit ihrem Jahreshoch vom 18.2.26 bei 86,95 Euro – nur von kurzen Korrekturphasen unterbrochen – nicht zuletzt wegen streikbedingter und geopolitischer Beeinträchtigungen tendenziell kräftig nach unten. Zuletzt konnte sich die Aktie mit aktuell 59,95 Euro leicht von ihrem Jahrestief vom 11.9.26 bei 58,30 Euro nach oben hin absetzen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 60 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Fraport-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ3WX22, wurde beim Fraport-Aktienkurs von 59,95 Euro mit 0,47 – 0,48 Euro gehandelt.

Kann die Fraport-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 65 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,73 Euro (+52 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 55,165 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 55,165 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR716Z4, wurde beim Aktienkurs von 59,95 Euro mit 0,51 – 0,53 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Fraport-Aktie auf 65 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,98 Euro (+85 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 53,107 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 53,107 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UP488S7, wurde beim Fraport-Aktienkurs von 59,95 Euro mit 0,74 – 0,75 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Fraport-Aktie auf 65 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,18 Euro (+57 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fraport-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fraport-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.