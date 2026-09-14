Deutsche Börse-News
"An Ölpreis über 100 US-Dollar gewöhnen" (Wochenausblick)
- Hoher Ölpreis und Nahostkonflikt belasten Aktien
- Fed-Sitzung am Mittwoch prägt die Markterwartungen
- KI-Zweifel und Konjunkturdaten sorgen für Schwankungen
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Lage am Ölmarkt und das Geschehen im Nahen Osten bestimmen den Aktienmarkt weiter und verderben die Stimmung. Außerdem stehen diese Woche diverse Notenbanksitzungen an. Besonders interessant: die Fed-Sitzung am Mittwoch.
14. September 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Der stark gestiegene Ölpreis lastet auf den Aktienmärkten. Auf in der Spitze 110 US-Dollar ist der Preis für das Barrel Brent vergangene Woche geklettert. Am Montagmorgen sind es immer noch 107 US-Dollar. "Inflations- und Zinssorgen dominierten die letzte Woche", berichtet Ralf Umlauf von der Helaba. "Zu Beginn der neuen Woche hat sich an dem belastenden Umfeld wenig verändert."
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"Neue, auch eskalierende Scharmützel zwischen USA und Iran schlagen gewaltig auf die Börsenlaune", bemerkt Robert Halver von der Baader Bank. Zudem bedrohe der Angriff der vom Iran gesteuerten Huthi-Rebellen auf saudi-arabische Ölanlagen jetzt auch noch die bisher verwendete Ausweichroute. Halver zufolge muss sich die Welt eventuell an einen Ölpreis auch über 100 US-Dollar gewöhnen. "Denn es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Iran zu echten Verhandlungen bereit wäre."
"Fortsetzung der Konsolidierung"
Der DAX (DE0008469008) steht am Montagmorgen bei 25.443 Punkten nach 25.544 am Freitag zu Handelsschluss. Vom jüngsten Allzeithoch bei 26.659 Zählern hat sich der Index damit über 1.000 Punkte entfernt. Auch der Stoxx Europe 600 (EU0009658202) zeigt sich schwächer. Die US-Märkte hatten am Freitag eine insgesamt schwache Woche mit Gewinnen beendet. Der Goldpreis hält sich bei 4.392 US-Dollar die Feinunze, Bitcoin bei knapp 78.000 Dollar.
Wegen der Öl- und Erdgaspreise und der kräftig gestiegenen Renditen erwartet die Commerzbank tendenziell eine Fortsetzung der Konsolidierung. "Da die Berichtssaison erst wieder im Oktober Fahrt aufnimmt, dürften vor allem Makrodaten und geopolitische Faktoren für Bewegung an den Aktienmärkten sorgen", meint André Sadowsky.
Warnung vor Superintelligenz
Großes Thema bliebt KI. Die Chefs der großen KI-Unternehmen haben zuletzt gemeinsam vor unkontrollierbaren Risiken einer Superintelligenz gewarnt. OpenAI hat seinen Börsengang für dieses Jahr abgesagt. "Die KI-Euphorie erhält einen Dämpfer", kommentiert Rolf Schäffer von der LBBW und verweist auf die Kursverluste an Asiens Börsen heute Morgen. Der koreanische Kospi gab um 2,1 Prozent nach, wie Schäffer berichtet, besonders schwer wogen die Verluste bei den Halbleiterwerten Hynix und Samsung. "In Tokio geriet Softbank zeitweise um bis zu 13 Prozent unter Druck."
Es stelle sich nun die Frage, ob ein vorsichtigeres KI-Entwicklungstempo Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bremsen und damit die hohen Gewinnerwartungen der Branche gefährden könne. "Viele Marktteilnehmer rechnen nicht mit einem Einbruch der KI-Investitionen", stellt er fest. Die Nachfrage nach Rechenleistung und Infrastruktur bleibe hoch. "Gleichwohl sind gerade hoch bewertete Technologiewerte anfällig für Zweifel an der Rentabilität der gewaltigen Investitionssummen."
US-Notenbank nicht "diametral gegen Finanzmärkte"
Was die Inflation angeht, hat die EZB vergangene Woche bereits die Zinsen angehoben. An diesem Mittwoch steht nun die Sitzung der US-Notenbank an. "Nach der leichten Überraschung auf der Oberseite bei der Kerninflation bei den am Freitag veröffentlichen aktuellen Inflationszahlen ist ein Zinsschritt der Fed zu rund 87 Prozent eingepreist", berichtet Leon Ferdinand Bost von Metzler. "Wir glauben nicht, dass sich das Komitee am Mittwoch diametral gegen die Finanzmärkte stellen kann." Bis März 2027 seien zwei weitere Zinsschritte eingepreist.
Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten
Dienstag, 15. September
4.00 Uhr. China: Einzelhandelsumsätze/Industrieproduktion August. Der Anstieg des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe deutet der DekaBank zufolge auf eine sich wieder kräftiger entwickelnde Industrieproduktion hin.
Mittwoch, 16. September
14.30 Uhr. USA: Einzelhandelsumsätze August. Die Commerzbank rechnet nach den schwachen Zahlen im Vormonat mit einem deutlichen Anstieg.
20.00 Uhr. USA: US-Notenbankentscheid. Die Helaba erwartet eine Zinserhöhung, auch wenn die Notenbanker vonseiten des Weißen Hauses in Richtung Stillhalten unter Druck gesetzt würden. Die Inflationsraten seien hoch, der Arbeitsmarkt sei in einer soliden Verfassung.
Donnerstag, 17. September
13.00 Uhr. Großbritannien: Zinsentscheid Bank of England. Die Bank of England wird ihren Leitzins voraussichtlich bei 3,75 Prozent belassen, meint die DekaBank. Denn beim Lohnwachstum und den Inflationserwartungen zeichneten sich keine gravierenden Zweitrundeneffekte ab.
Freitag, 18. September
Großer Verfallstag von Optionen und Futures. An der Terminbörse Eurex laufen Futures- und Optionskontrakte auf den DAX sowie Futures und Optionen auf einzelne Aktien aus und verfallen. Auch international verfallen Kontrakte, daher kann es weltweit zu hohem Handelsvolumen und stark schwankenden Kursen kommen.
Japan: Zinsentscheid der Bank of Japan. Nach der Anhebung im Juni geht die DekaBank tendenziell von einer weiteren Leitzinserhöhung aus. Hintergrund sei der schwache Yen, der für zusätzlichen inländischen Preisdruck sorgen könne. Darüber hinaus sei die Lohndynamik zuletzt auf über 4 Prozent angestiegen.
von: Anna-Maria Borse, 14. September 2026, Deutsche Börse AG
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
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Nach fast vier Wochen Börsenpause habe ich mir bewusst etwas Abstand genommen und den GER40 einmal aus der übergeordneten Perspektive betrachtet. Dabei habe ich das große technische Bild analysiert und die für mich aktuell relevanten Strukturen, Unterstützungen und Widerstände herausgearbeitet.
Wer Interesse an einer sachlichen und fachlich fundierten Einschätzung des übergeordneten Setups hat, kann gerne einen Blick darauf werfen.
Daten aus dem Chart:
- Schlusskurs: 25.991,9
- Wochenhoch: 26.067,6
- Wochentief: 25.799,8
- Bollinger Bands 20:
- Oberes Band: 26.828,1
- Mittellinie: 25.249,5
- Unteres Band: 23.670,8
- Stochastik 14/3/3: %K 76,56 / %D 84,33
1. Übergeordneter Trend
Das technische Gesamtbild ist klar aufwärtsgerichtet.
Seit dem Tief im Bereich von etwa 14.000–15.000 Punkten hat der GER40 eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs ausgebildet. Auch die Korrekturen innerhalb des Aufwärtstrends wurden bislang überwiegend gekauft.
Aktuell befindet sich der Index nahe dem oberen Bereich der bisherigen Aufwärtsbewegung. Der mittelfristige Trend ist damit weiterhin bullisch, allerdings nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung zu.
2. Bollinger Bands
Der Kurs bei 25.991,9 liegt:
- deutlich über der BB-Mittellinie bei 25.249,5
- relativ nah am oberen Band bei 26.828,1
Das ist grundsätzlich ein Zeichen von starker Aufwärtsdynamik. Ein Aufenthalt am oberen Bollinger Band ist in einem starken Trend nicht automatisch ein Verkaufssignal.
Relevant ist vielmehr die Reaktion im Bereich 26.700–26.850:
Bullisches Szenario:
Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde die bestehende Aufwärtsstruktur bestätigen und Raum für eine Fortsetzung schaffen.
Negatives kurzfristiges Szenario:
Scheitert der Kurs mehrfach am oberen Bereich und fällt anschließend unter die BB-Mittellinie, würde das für eine stärkere Korrektur sprechen.
3. Stochastik
Die Stochastik befindet sich mit 76,56 / 84,33 im oberen Bereich.
Dabei liegt die Signallinie (%D) aktuell über %K. Das ist kurzfristig ein Hinweis darauf, dass das Aufwärtsmomentum an Dynamik verlieren könnte.
Wichtig: Auf Wochenbasis kann die Stochastik in einem starken Bullenmarkt lange im oberen Bereich bleiben. „Überkauft“ bedeutet daher nicht automatisch „Trendwende“.
Aktuell würde ich den Oszillator eher als Warnsignal für eine mögliche Konsolidierung und nicht als eigenständiges Short-Signal interpretieren.
Besonders wichtig ist 25.250. Solange der GER40 oberhalb dieser Zone bleibt, ist das Wochenchartbild aus technischer Sicht weiterhin konstruktiv.
5. Volumen
Im Chart ist während der stärkeren Bewegungen im Jahr 2026 ein deutlich erhöhtes Volumen zu erkennen. Das unterstützt grundsätzlich die Bedeutung des jüngsten Aufwärtsschubs.
Gleichzeitig fällt auf, dass der aktuelle Anstieg in den Bereich der Hochs nicht von einem vergleichbaren Volumenanstieg begleitet wird.
Das ist noch keine Umkehrbestätigung, kann aber auf nachlassende Dynamik hindeuten.
Technische Szenarien
🟢 Bullisch
26.700–26.850 wird auf Wochenbasis überwunden und anschließend gehalten.
Dann wäre der Ausbruch aus der aktuellen Hochzone bestätigt. Entscheidend wäre dabei nicht nur ein kurzer Intraday-Spike, sondern ein Wochenschluss oberhalb des Widerstands.
🟡 Neutral / Konsolidierung
Der Index bleibt zwischen ungefähr 25.250 und 26.850.
Das wäre angesichts der starken vorherigen Aufwärtsbewegung technisch durchaus gesund. Die Stochastik könnte dabei wieder abkühlen, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend beschädigt wird.
🔴 Korrektiv
Ein nachhaltiger Bruch von 25.250 würde das kurzfristige Bild deutlich eintrüben.
Dann wären zunächst 24.600–24.800 und darunter der Bereich um 23.670 die nächsten technischen Orientierungszonen.
Erst ein deutlicher Bruch der tieferen Unterstützungsbereiche würde die übergeordnete Aufwärtsstruktur wesentlich stärker infrage stellen.
Fazit
Wochenchart: bullisch, aber kurzfristig fortgeschritten.
Der entscheidende Punkt ist momentan weniger die Frage, ob der GER40 „zu hoch“ steht, sondern ob die Hochzone um 26.700–26.850 nachhaltig überwunden werden kann.
- Trend: 🟢 aufwärts
- Momentum: 🟢 positiv, aber nachlassend
- Stochastik: 🟡 hoch / kurzfristig abkühlungsgefährdet
- Bollinger: 🟡 Kurs nahe oberem Band
- Wichtiger Support: 25.250
- Wichtiger Widerstand: 26.700–26.850
- Übergeordnet: Solange 25.250 hält, bleibt das Wochenbild konstruktiv.
Der technisch sauberste Schluss aus dem vorliegenden Chart ist daher: kein bestätigtes Umkehrsignal, sondern ein intakter Aufwärtstrend mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für Konsolidierung oder Rücksetzer, solange der Bereich 26.700–26.850 nicht überzeugend überwunden wird.
Ihr beiden Experten könnt euch eure Märchengewinne gerne per Brieftaube hin- und herschicken. Hauptsache, die Fantasie bleibt erhalten – auf Realität scheint ihr ja keinen großen Wert zu legen. 😂
Glückwunsch zu dieser mathematischen Meisterleistung! Das ist finanzielle Quantenphysik vom Feinsten: Du bist gleichzeitig Long und Short, Gewinner und Verlierer, Genie und Privatinsolvent – solange niemand in dein Depot guckt, lebt die Katze von Schrödinger munter weiter!
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Einfach die Gewinner-Position mit lautem Jubel verkaufen und die Verlierer-Position als „langfristiges Investment“ deklarieren und bis ins nächste Jahrzehnt aussitzen. Läuft bei dir!