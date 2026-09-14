🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsLa Francaise Systematic European Equities R FondsvorwärtsNachrichten zu La Francaise Systematic European Equities R
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    La Francaise Systematic European Equities R: Schwieriger September 2026?

    September gilt als Stresstest für Anleger: Zwischen Zentralbankentscheidungen, KI-Investitionsboom und geopolitischen Risiken stehen die Börsen vor einem richtungsweisenden Herbst.

    La Francaise Systematic European Equities R: Schwieriger September 2026?
    Foto: 417264605
    • Der September gilt historisch als einer der schwierigsten und volatilsten Monate für die Aktienmärkte. Gründe sind unter anderem die Rückkehr der Zentralbanken aus der Sommerpause, politische Ereignisse und zunehmende Anleiheemissionen.
    • Die Aktienmärkte werden derzeit durch starkes nominales Wachstum und hohe Unternehmensmargen, insbesondere in den USA, gestützt.
    • Hohe Haushaltsdefizite und der Investitionsboom rund um künstliche Intelligenz treiben das nominale Wachstum voraussichtlich auch in den kommenden Monaten weiter an.
    • Eine Inflation zwischen 2 % und 4 % gilt historisch als besonders gewinnfördernd; Anzeichen für eine anhaltende Dynamik könnten die Aktienmärkte unterstützen.
    • Die hohen langfristigen Staatsanleiherenditen in den USA und Europa spiegeln das starke nominale Wachstum wider, da sich Zehnjahreszinsen mittelfristig daran annähern.
    • Risiken für die Aktienmärkte wären eine mögliche Kürzung der US-Haushaltsausgaben oder eine geopolitische Eskalation, etwa in der Ukraine oder an der Straße von Hormus; Letztere könnte die Inflation erhöhen und eine Stagflation auslösen.

    Der Kurs von La Francaise Systematic European Equities R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 129,11EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,28 % im Plus.


    La Francaise Systematic European Equities R

    -0,13 %
    -1,24 %
    -1,73 %
    +0,19 %
    +9,06 %
    +41,16 %
    +27,93 %
    +58,94 %
    +77,97 %
    ISIN:DE0009763201WKN:976320
    La Francaise Systematic European Equities R direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    La Francaise Systematic European Equities R: Schwieriger September 2026? September gilt als Stresstest für Anleger: Zwischen Zentralbankentscheidungen, KI-Investitionsboom und geopolitischen Risiken stehen die Börsen vor einem richtungsweisenden Herbst.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     