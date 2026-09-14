La Francaise Systematic European Equities R: Schwieriger September 2026?
September gilt als Stresstest für Anleger: Zwischen Zentralbankentscheidungen, KI-Investitionsboom und geopolitischen Risiken stehen die Börsen vor einem richtungsweisenden Herbst.
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- Der September gilt historisch als einer der schwierigsten und volatilsten Monate für die Aktienmärkte. Gründe sind unter anderem die Rückkehr der Zentralbanken aus der Sommerpause, politische Ereignisse und zunehmende Anleiheemissionen.
- Die Aktienmärkte werden derzeit durch starkes nominales Wachstum und hohe Unternehmensmargen, insbesondere in den USA, gestützt.
- Hohe Haushaltsdefizite und der Investitionsboom rund um künstliche Intelligenz treiben das nominale Wachstum voraussichtlich auch in den kommenden Monaten weiter an.
- Eine Inflation zwischen 2 % und 4 % gilt historisch als besonders gewinnfördernd; Anzeichen für eine anhaltende Dynamik könnten die Aktienmärkte unterstützen.
- Die hohen langfristigen Staatsanleiherenditen in den USA und Europa spiegeln das starke nominale Wachstum wider, da sich Zehnjahreszinsen mittelfristig daran annähern.
- Risiken für die Aktienmärkte wären eine mögliche Kürzung der US-Haushaltsausgaben oder eine geopolitische Eskalation, etwa in der Ukraine oder an der Straße von Hormus; Letztere könnte die Inflation erhöhen und eine Stagflation auslösen.
Der Kurs von La Francaise Systematic European Equities R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 129,11EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,28 % im Plus.
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