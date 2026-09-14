EcoGraf & AngloGold - 9-Mio.-Dollar-Offensive auf Golden Frontier

Während der Markt EcoGraf (ASX: EGR; FSE: FMK) primär als Vorreiter für nachhaltiges Batterieanodenmaterial und das Epanko-Graphitprojekt wahrnimmt, birgt das Unternehmen eine oft unterschätzte Zusatzfantasie: das über 3.000 Quadratkilometer große tansanische Multi-Rohstoff- und Goldportfolio Golden Frontier. Mit dem Branchenschwergewicht AngloGold Ashanti (WKN A3EQAK) finanziert aber bereits ein globaler Tier-1-Goldproduzent die Exploration über ein 9,0 Millionen US-Dollar schweres Farm-in-Abkommen – ein für Aktionäre kapitalneutrales De-Risking mit enormem Hebel auf den Goldpreis-Bullenmarkt.

AngloGold Ashanti schließt Riesen-Probenprogramm auf Golden Eagle ab

Im Mittelpunkt der Kooperation steht das Flaggschiffprojekt Golden Eagle, das direkt an den ertragreichen Strukturen der legendären Lake Victoria Goldfields liegt (historische Produktion: >70 Mio. Unzen Gold). AngloGold Ashanti hat dort im ersten Farm-in-Jahr das geochemische Fundament gelegt und über alle drei Projektlizenzen hinweg 2.659 Bodenproben in einem 200-mal-1.000-Meter-Raster abgeschlossen. Sämtliche Proben befinden sich zur Gold- und Multielement-Analyse im SGS-Labor in Mwanza.

Standorte des „Golden Frontier“-Projekts im Vergleich zu den wichtigsten tansanischen Projekten und geplanten Betrieben von EcoGraf sowie den wichtigsten tansanischen Goldprojekten; Grafik: EcoGraf Ltd.

Die geologische Ausgangslage elektrisiert Explorationsgeologen:

Das beprobte Terrain deckt die interpretierte nordöstliche Fortsetzung der Banded Iron Formation (BIF) ab, die unmittelbar die hochgradige Winston-Lagerstätte beherbergt (Bohrtreffer von bis zu 16 Metern mit 55,23 g/t Gold in der Vergangenheit).

Das Areal befindet sich im selben regionalen Strukturkorridor wie die historische, 3,4 Millionen Unzen schwere Mine Golden Pride.

Die ausstehenden Laboranalysen sollen bereits in Kürze vorrangige Anomalien definieren. Flankierend bereitet AngloGold Ashanti eine hochauflösende UAV-Drohnenmagnetik vor. Dieser integrierte Datensatz bildet die direkte Startrampe für die im zweiten Jahr der Vereinbarung geplanten Jungfernbohrungen.

Über 3.000 km² Explorationsfläche: Breiter Hebel auf Gold, Kupfer und Batteriemetalle

Über Golden Eagle hinaus kontrolliert EcoGraf mehr als 21 priorisierte Zielgebiete, die neben Gold auch kritische Industriemetalle für die Energiewende abdecken:

Southern Frontier (Hazina): Das 588,5 km2 große Areal lieferte in historischen Bachsedimenten spektakuläre Werte von bis zu 8.820 ppb Gold und sichtbares Freigold. Eine über 3 Kilometer lange, offene Anomalie soll nun per verdichteter Geochemie und Drohnenmagnetik zur Bohrreife geführt werden.

Western Frontier: Positioniert als reines Kupfer-Gold-Projekt, nur 40 Kilometer von der Mpanda-Cu-Au-Entdeckung entfernt und in einem von Tansanias Regierung als prioritär eingestuften Kupferkorridor gelegen. Sechs Kernziele stehen hier zur Geländeüberprüfung an.

Northern Frontier: Zielt auf Nickelsulfide (im Gürtel des Weltklasse-Projekts Kabanga) sowie Lithium-Pegmatite nach dem geologischen Muster benachbarter ruandischer Vorkommen ab.

EcoGraf will einen Teil der durch den jüngst angekündigte, vollständig abgesicherte Share Purchase Plan zu erwartenden Einnahmen verwenden, um die eigenen Frontier-Ziele parallel voranzutreiben, während AngloGold Ashanti die Hauptlast auf Golden Eagle trägt. In einem Marktumfeld mit anhaltend historisch hohen Edelmetallpreisen sichert das Golden-Frontier-Portfolio EcoGraf eine hochgradige Entdeckungsoption in einem der produktivsten Grünsteingürtel Afrikas.

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