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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON Aktie bricht massiv ein - 14.09.2026

    Die AIXTRON Aktie notiert am 14.09.2026 mit -8,48 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie bricht massiv ein - 14.09.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    Wie hat sich die AIXTRON-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Bei AIXTRON geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -8,48 % nach und notiert bei 34,01. Der Kursrückgang der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,99 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,48 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei AIXTRON damit auf -34,77 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -4,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,55 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AIXTRON einen Anstieg von +116,33 %.

    Während AIXTRON deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,87 %. Damit gehört AIXTRON heute zu den auffälligeren Werten.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,48 %
    1 Monat -17,55 %
    3 Monate -34,77 %
    1 Jahr +204,87 %
    Stand: 14.09.2026, 10:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs geplanten Ausbau in Malaysia: Rund 40 Mio. Euro Investitionen sollen ab Ende 2027 etwa 20 % zusätzliche Kapazität, Kundennähe und niedrigere Kosten bringen, während der italienische Standort verkauft werden soll. Diskutiert werden schmelzende Auftragsbestände, enttäuschende nächste Quartalszahlen und die Belastung des freien Cashflows. Optimisten sehen ab 2027 Wachstum, Pessimisten warnen vor KI-Korrektur und Kursen unter 36 Euro. MicroLED gilt als langsamer Zukunftstreiber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,90 Mrd.EUR € wert.

    Verluste - Ölpreisanstieg und KI-Ängste


    Der deutsche Aktienmarkt hat aufgrund wieder steigender Ölpreise und neuer KI-Bedenken einen schwächeren Wochenstart hingelegt. Der Dax fiel um 0,5 Prozent auf 25.431 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Montagvormittag 1,1 …

    Börsenstart Europa - 14.09. - MDAX schwach -1,10 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    KI-Werte leiden unter neuer Debatte über Investitionstempo


    Befürchtungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) belasten am Montag weltweit die Werte mit Fantasie bei diesem Trendthema. Aufkommende Forderungen nach einer verlangsamten Entwicklung der Technologie wirkten sich bereits in Asien aus, wo vor allem …

    So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,74 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -4,69 %.

    AIXTRON Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AIXTRON Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AIXTRON Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    AIXTRON

    -9,39 %
    -6,70 %
    -19,53 %
    -36,74 %
    +197,47 %
    +1,98 %
    +48,07 %
    +565,45 %
    +458,55 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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