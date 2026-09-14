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    KI-Industrie zersticht KI-Blase? Und der kommende Öl-Schock!

    Der Öl-Preis steigt, nachdem die saudische Pipeline vorerst nicht mehr funktionsfähig ist und das Treffen der Golfstaaten mit dem Iran abgesagt wurde..

    Zersticht die KI-Industrie selbst die KI-Blase? Der Aufruf von Anthropic-Chef Amodei, OpenAI-Chef Altman und Musk zur Verlangsamung der KI-Entwicklung aus angeblicher Sorge für den Gefahren der KI ist sehr wahrscheinlich orchestriert - und richtet sich vor allem gegen die Open Source-Konkurrenz aus China! Denn durch staatliche Regulierung könne sich die KI-Chefs in den USA ein Problem vom Hals schaffen, das ihr Geschäftsmodell untragbar macht - vor allem weil China nicht nur mit seinen KI-Modellen auf Augenhöhe ist, sondern in Sachen Rechenleistung die USA immer weiter abhängen (so zum Beispiel der gigantischer Datencenter-Bau in der Inneren Mongolei. Trump hat das offensichtlich noch nicht ganz verstanden - der US-Präsident ist beansprucht durch die Lager im Nahen Osten mit dem bevorstehenden Öl-Schock. Der Öl-Preis steigt, nachdem die saudische Pipeline vorerst nicht mehr funktionsfähig ist und das Treffen der Golfstaaten mit dem Iran abgesagt wurde..

    Hinweis aus Video: https://www.investing-referral.com/fugi/
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    Das Video "KI-Industrie zersticht KI-Blase? Und der kommende Öl-Schock! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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