Zersticht die KI-Industrie selbst die KI-Blase? Der Aufruf von Anthropic-Chef Amodei, OpenAI-Chef Altman und Musk zur Verlangsamung der KI-Entwicklung aus angeblicher Sorge für den Gefahren der KI ist sehr wahrscheinlich orchestriert - und richtet sich vor allem gegen die Open Source-Konkurrenz aus China! Denn durch staatliche Regulierung könne sich die KI-Chefs in den USA ein Problem vom Hals schaffen, das ihr Geschäftsmodell untragbar macht - vor allem weil China nicht nur mit seinen KI-Modellen auf Augenhöhe ist, sondern in Sachen Rechenleistung die USA immer weiter abhängen (so zum Beispiel der gigantischer Datencenter-Bau in der Inneren Mongolei. Trump hat das offensichtlich noch nicht ganz verstanden - der US-Präsident ist beansprucht durch die Lager im Nahen Osten mit dem bevorstehenden Öl-Schock. Der Öl-Preis steigt, nachdem die saudische Pipeline vorerst nicht mehr funktionsfähig ist und das Treffen der Golfstaaten mit dem Iran abgesagt wurde..

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Das Video "KI-Industrie zersticht KI-Blase? Und der kommende Öl-Schock! " sehen Sie hier..