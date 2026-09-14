BARCLAYS stuft Inditex auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 62,50 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anlayst Matthew Clements attestierte den Spaniern am Montag in seinem Resümee zu den jüngsten Zahlen bemerkenswertes Wachstum. Die Transportkosten nagten allerdings am Gewinn./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 53,84EUR auf Tradegate (14. September 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 62,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 62,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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