BARCLAYS stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der globale Handel dürfte dank der Megatrends und chinesischen Exporten stark bleiben, schrieb Marco Limite am Freitag. Die geopolitischen Entwicklungen dämpften das Risiko für Container-Überangebot./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 137,4EUR auf Tradegate (14. September 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Marco Limite

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

