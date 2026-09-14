BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Dies schrieb Christophe Cherblanc in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf ein Gespräch mit dem Firmenchef anlässlich der "Strategic Decisions Conference" in London. Innovation sei für Relx der wichtigste Wachstumsmotor./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 22:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 22:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 30,12EUR auf Tradegate (14. September 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Christophe Cherblanc
Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,5
Kursziel alt: 34,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christophe Cherblanc
Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,5
Kursziel alt: 34,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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