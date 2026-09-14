BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling nennt das "Beyond Beer"-Geschäft des Brauereikonzerns dessen vierte Kategorie. Sie wachse in den USA zwar weiter stark, die jüngste Abschwächung koste den Konzern insgesamt aber etwas Tempo./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 68,58EUR auf Tradegate (14. September 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 97

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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