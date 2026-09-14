Clarity Act vor Senatsabstimmung – Trump stimmt Ethikregeln zu

Im Ringen um klare Regeln für den US-Kryptomarkt haben republikanische Senatoren die "finale" Fassung des Clarity Act vorgelegt. US-Präsident Donald Trump akzeptiert zugleich einen Großteil der Ethikauflagen.

Die republikanischen Senatoren Cynthia Lummis, John Boozman und Tim Scott veröffentlichten den neuen Gesetzestext am späten Sonntagabend. Nach ihren Angaben enthält die Fassung 126 "substantielle Änderungen", die von Demokraten gefordert worden waren.

Am Dienstag, dem 15. September, steht die Abstimmung an. Dafür sind 60 Stimmen erforderlich. Die Republikaner verfügen über 53 Sitze. Selbst bei vollständiger Unterstützung aus den eigenen Reihen benötigen sie damit mindestens sieben Stimmen von Demokraten oder unabhängigen Senatoren.

Eine erfolgreiche Abstimmung würde allerdings noch nicht die endgültige Verabschiedung bedeuten, sondern zunächst den Weg für die weitere Beratung und mögliche Änderungsanträge öffnen.

Trump stimmt weitreichenden Ethikregeln zu

Die Ethikregeln waren bislang einer der zentralen Streitpunkte, die eine Einigung über den Clarity Act verhinderten. Der neue Entwurf übernimmt nun einen Großteil des parteiübergreifenden Kompromisses der Senatoren Thom Tillis und Ruben Gallego. Auch Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten sollen bei der Durchsetzung bestimmter Vorschriften eine Rolle erhalten.

Trump hat den vorgeschlagenen Ethikregeln laut einem Bericht der Associated Press weitgehend zugestimmt. Die Bestimmungen sollen für öffentliche Amtsträger und Beschäftigte sowie den Präsidenten, Vizepräsidenten, Mitglieder des Kongresses und deren Ehepartner gelten. Andere Familienmitglieder, darunter Kinder von Amtsträgern, werden dagegen nicht ausdrücklich erfasst.

"Die Demokraten haben bekommen, was sie wollten, jetzt müssen sie ein Ja auch als Ja akzeptieren", erklärte Lummis.

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Stablecoins: "Notbremse" für Banken geplant

Ein weiterer Streitpunkt betrifft Stablecoins und mögliche Abflüsse von Bankeinlagen. Der neue Entwurf würde dem US-Finanzminister erlauben, vorübergehend einen sogenannten Circuit Breaker für Stablecoin-Belohnungen einzuführen, wenn Zahlungs-Stablecoins erhebliche Mittelabflüsse bei kleineren Banken auslösen.

Die Regelung soll für einen Zeitraum von 18 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes gelten. Während Plattformen keine Zinsen auf ungenutzte Stablecoin-Bestände zahlen dürfen, bleiben bestimmte Belohnungen für deren Verwendung grundsätzlich möglich.

Zeitfenster im Kongress wird kleiner

Für den Clarity Act wird die Zeit knapp. Selbst nach einem erfolgreichen Verfahrensvotum am Dienstag stehen weitere Abstimmungen im Senat und Repräsentantenhaus an.

Lummis warnt, dass ein Scheitern die US-Kryptoregulierung bis 2030 verzögern könnte. Der finale Entwurf sorgt dennoch für Zuversicht. Auf Polymarket stiegen die Chancen auf eine Verabschiedung noch 2026 von 22 auf 32 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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