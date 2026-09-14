🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Finaler Entwurf steht

    3165 Aufrufe 3165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Clarity Act vor Senatsabstimmung – Trump stimmt Ethikregeln zu

    Der US-Senat ist zurück und der Clarity Act steht ganz oben auf der Agenda. Am Dienstag steht für das Krypto-Gesetz die erste entscheidende Abstimmung an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Clarity Act steht vor erster Senatsabstimmung
    • 126 Änderungen sollen Demokraten überzeugen
    • Trump akzeptiert weitgehend neue Ethikregeln
    • Report: KI braucht Strom
    Finaler Entwurf steht - Clarity Act vor Senatsabstimmung – Trump stimmt Ethikregeln zu
    Foto: Dall-E

    Im Ringen um klare Regeln für den US-Kryptomarkt haben republikanische Senatoren die "finale" Fassung des Clarity Act vorgelegt. US-Präsident Donald Trump akzeptiert zugleich einen Großteil der Ethikauflagen.

    126 Änderungen sollen Demokraten ins Boot holen

    Die republikanischen Senatoren Cynthia Lummis, John Boozman und Tim Scott veröffentlichten den neuen Gesetzestext am späten Sonntagabend. Nach ihren Angaben enthält die Fassung 126 "substantielle Änderungen", die von Demokraten gefordert worden waren.

    Am Dienstag, dem 15. September, steht die Abstimmung an. Dafür sind 60 Stimmen erforderlich. Die Republikaner verfügen über 53 Sitze. Selbst bei vollständiger Unterstützung aus den eigenen Reihen benötigen sie damit mindestens sieben Stimmen von Demokraten oder unabhängigen Senatoren.

    Eine erfolgreiche Abstimmung würde allerdings noch nicht die endgültige Verabschiedung bedeuten, sondern zunächst den Weg für die weitere Beratung und mögliche Änderungsanträge öffnen.

    Trump stimmt weitreichenden Ethikregeln zu

    Die Ethikregeln waren bislang einer der zentralen Streitpunkte, die eine Einigung über den Clarity Act verhinderten. Der neue Entwurf übernimmt nun einen Großteil des parteiübergreifenden Kompromisses der Senatoren Thom Tillis und Ruben Gallego. Auch Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten sollen bei der Durchsetzung bestimmter Vorschriften eine Rolle erhalten.

    Trump hat den vorgeschlagenen Ethikregeln laut einem Bericht der Associated Press weitgehend zugestimmt. Die Bestimmungen sollen für öffentliche Amtsträger und Beschäftigte sowie den Präsidenten, Vizepräsidenten, Mitglieder des Kongresses und deren Ehepartner gelten. Andere Familienmitglieder, darunter Kinder von Amtsträgern, werden dagegen nicht ausdrücklich erfasst.

    "Die Demokraten haben bekommen, was sie wollten, jetzt müssen sie ein Ja auch als Ja akzeptieren", erklärte Lummis.

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken

     

    Stablecoins: "Notbremse" für Banken geplant

    Ein weiterer Streitpunkt betrifft Stablecoins und mögliche Abflüsse von Bankeinlagen. Der neue Entwurf würde dem US-Finanzminister erlauben, vorübergehend einen sogenannten Circuit Breaker für Stablecoin-Belohnungen einzuführen, wenn Zahlungs-Stablecoins erhebliche Mittelabflüsse bei kleineren Banken auslösen.

    Die Regelung soll für einen Zeitraum von 18 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes gelten. Während Plattformen keine Zinsen auf ungenutzte Stablecoin-Bestände zahlen dürfen, bleiben bestimmte Belohnungen für deren Verwendung grundsätzlich möglich.

    Zeitfenster im Kongress wird kleiner

    Für den Clarity Act wird die Zeit knapp. Selbst nach einem erfolgreichen Verfahrensvotum am Dienstag stehen weitere Abstimmungen im Senat und Repräsentantenhaus an.

    Lummis warnt, dass ein Scheitern die US-Kryptoregulierung bis 2030 verzögern könnte. Der finale Entwurf sorgt dennoch für Zuversicht. Auf Polymarket stiegen die Chancen auf eine Verabschiedung noch 2026 von 22 auf 32 Prozent.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Finaler Entwurf steht Clarity Act vor Senatsabstimmung – Trump stimmt Ethikregeln zu Der US-Senat ist zurück und der Clarity Act steht ganz oben auf der Agenda. Am Dienstag steht für das Krypto-Gesetz die erste entscheidende Abstimmung an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     