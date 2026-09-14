AKTIE IM FOKUS
Bayer gefragt vor US-Gerichtsanhörung zu Unkrautvernichter
- Bayer-Aktien steigen vor US-Anhörung zu Roundup
- Titel legen im Jahresverlauf rund ein Drittel zu
- Gericht prüft Sammelvergleich zu Roundup-Klagen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bayer haben am Montag vor einer gerichtlichen Anhörung in den USA zum Unkrautvernichter "Roundup" angezogen. Am Vormittag notierten die Papiere des Agrarchemie- und Pharmakonzerns 2,5 Prozent im Plus bei 49,36 Euro. Damit bauten sie ihre Gewinnsträhne im laufenden Jahr auf rund ein Drittel aus und sind seit Jahresstart zweitbester Wert im Dax .
Bei der am Montag beginnenden Anhörung vor einem Gericht im US-Bundesstaat Missouri geht es um die finale Genehmigung eines Sammelvergleichs zu den "Roundup"-Rechtsstreitigkeiten. Die Entscheidung des Gerichts wird nach Angaben des Unternehmens erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet./edh/men
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 49,37 auf Tradegate (14. September 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -6,73 %/+41,93 % bedeutet.
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Das ist der gleiche Mechanismus wie im Mai/Juni: größere Positionen gehen raus, Stopmarken werden gerissen, die Bewegung beschleunigt sich weil größere Käufer fehlen.
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