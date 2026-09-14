Bayer gefragt vor US-Gerichtsanhörung zu Unkrautvernichter

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 49,37 auf Tradegate (14. September 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -6,73 %/+41,93 % bedeutet.