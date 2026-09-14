Neolix kündigt Pläne zur Errichtung einer Europazentrale in Luxemburg an und präsentiert L4-Robovans auf der IAA Transportation

HANNOVER, Deutschland, 14. September 2026 /PRNewswire/ -- Neolix, ein weltweit führender Anbieter autonomer RoboVans und Betreiber der weltweit größten kommerziellen Flotte autonomer Lieferfahrzeuge, hat Luxemburg als Standort der Europazentrale gewählt und den Gründungsprozess eingeleitet. Damit beginnt die nächste Phase der europäischen Expansion des Unternehmens: von ersten Pilotprojekten und Partnerschaften hin zu einem lokal verankerten, kommerziellen Geschäft.

Der weltweit führende Anbieter von L4-RoboVans mit der größten autonomen Lieferflotte der Welt stellt die Weichen für Robovan-as-a-Service in Europa.

Die auf der IAA Transportation 2026 bekannt gegebene Entscheidung verbindet regulatorische Vorbereitung, ein wachsendes Netzwerk lokaler Partner in Europa und die bereits im großflächigen kommerziellen Einsatz erprobte autonome Logistiktechnologie von Neolix. Ziel ist der Aufbau einer skalierbaren Plattform für innerstädtische Lieferverkehre in europäischen Märkten.

Von Pilotprojekten zu langfristigem Engagement

Luxemburg wird künftig als Unternehmens- und Regulierungsstandort von Neolix in Europa dienen und unterstreicht damit das langfristige Engagement des Unternehmens auf dem europäischen Markt. Neolix baut derzeit lokale Strukturen und Infrastruktur auf, um den kommerziellen Betrieb sowie das weitere Wachstum in Europa zu unterstützen.

„Die europäische Logistikbranche steht vor einem zunehmenden Fahrermangel, während die Nachfrage nach Lieferleistungen weiter steigt", sagte Will Zhao, Executive President von Neolix. „Neolix bringt umfassende Erfahrung aus der kommerziellen Skalierung in den europäischen Markt – gestützt auf eine Technologie, die bereits in großem Maßstab im realen Betrieb eingesetzt wird. Unser Engagement in Europa ist operativ, nicht experimentell. Wir sind hier, um gemeinsam mit europäischen Kunden und Partnern ein langfristiges Geschäft aufzubauen."

Mit der weiteren Expansion seines Europageschäfts plant Neolix, zusätzliche lokale Gesellschaften aufzubauen.

„Autonome Logistik wird nicht von außen nach Europa gebracht – sie wird hier aufgebaut: gemeinsam mit europäischen Partnern, nach europäischen Regeln und von Teams, die gegenüber den Menschen und Gemeinschaften vor Ort Verantwortung tragen", sagte Dr. Yong Gessner, Vice President und Head of Neolix Europe, auf der IAA Transportation 2026. „Genau dieses Unternehmen bauen wir auf."